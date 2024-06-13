https://ria.ru/20240613/fsb-1952553601.html
ФСБ раскрыла на Северном Кавказе схему хищения миллиарда рублей
ФСБ раскрыла на Северном Кавказе схему хищения миллиарда рублей - РИА Новости, 13.06.2024
ФСБ раскрыла на Северном Кавказе схему хищения миллиарда рублей
ФСБ и МВД при содействии Росгвардии пресекли схему хищения более одного миллиарда рублей на Северном Кавказе, сообщил Центр общественных связей (ЦОС)... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T13:12
2024-06-13T13:12
2024-06-13T14:42
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. ФСБ и МВД при содействии Росгвардии пресекли схему хищения более одного миллиарда рублей на Северном Кавказе, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы."По имеющимся данным, ущерб государству от деятельности указанной организованной группы превышает миллиард рублей", — уточнили в ведомстве.Злоумышленники действовали на территории нескольких регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов и специализировались на хищении средств Социального фонда и ГУП "Региональный оператор ипотечного жилищного кредитования Республики Ингушетия".Они назначали пенсии и социальные выплаты на основании поддельных свидетельств о рождении и свидетельств о смерти, якобы оформленных органами власти Австрии, Бельгии, Германии и Франции, а также посольствами России в этих странах."Для хищения бюджетных денежных средств члены организованной группы предоставляли подложные договоры ипотечного займа, якобы заключенные между ГУП и физическими лицами. На основании указанных фиктивных документов на расчетные счета ГУП поступали денежные средства, которые в дальнейшем обналичивались и присваивались членами группы", — добавили в ЦОС.В рамках возбужденного уголовного дела о мошенничестве при получении выплат проведено 15 обысков по местам жительства и работы задержанных в Ингушетии и Северной Осетии, во время которых изъяли предметы и документы, имеющие значение для расследования преступления.Как видно на кадрах оперативной видеосъемки, опубликованной ФСБ, изъяты в том числе свидетельства, написанные на французском и немецком языках, а также поддельные печати. Кроме того, в ролике показали задержание злоумышленников.О задержании участников ОПГ, похитившей в Ингушетии более миллиарда рублей, выделенных для реализации государственных мер поддержки семей с детьми, Главное управление МВД России по СКФО сообщало в конце апреля. Было установлено, что в состав группы входили сотрудники ГУП "Региональный оператор ипотечного жилищного кредитования Республики Ингушетия" и работники Роскадастра.
https://ria.ru/20240516/srok-1946424986.html
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Задержания и обыски по делу о хищении социальных выплат и пенсий в южных регионах России. Кадры ФСБ РФ
ФСБ показала поддельные документы стран ЕС, с помощью которых злоумышленники расхищали социальные выплаты и пенсии в южных регионах России.
В ряде субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов были выявлены факты назначения пенсий и социальных выплат на основании поддельных свидетельств о рождении и свидетельств о смерти, якобы оформленных органами власти Австрии, Бельгии, Германии и Франции, а также посольствами РФ в этих странах, сообщила в четверг ФСБ. По предварительным данным, ущерб государству превысил 1 миллиард рублей. На кадрах оперативной видеосъемки показано задержание злоумышленников, а также изъятые у них предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. В числе этих документов - свидетельства, написанные на французском и немецком языках, а также поддельные печати.
2024-06-13T13:12
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происшествия, россия, жилье, северный кавказ, республика ингушетия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Жилье, Северный Кавказ, Республика Ингушетия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
ФСБ раскрыла на Северном Кавказе схему хищения миллиарда рублей
В России выявили хищение 1 млрд рублей соцвыплат по поддельным документам ЕС