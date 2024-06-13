https://ria.ru/20240613/fsb-1952553601.html

ФСБ раскрыла на Северном Кавказе схему хищения миллиарда рублей

ФСБ раскрыла на Северном Кавказе схему хищения миллиарда рублей - РИА Новости, 13.06.2024

ФСБ раскрыла на Северном Кавказе схему хищения миллиарда рублей

ФСБ и МВД при содействии Росгвардии пресекли схему хищения более одного миллиарда рублей на Северном Кавказе, сообщил Центр общественных связей (ЦОС)... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T13:12

2024-06-13T13:12

2024-06-13T14:42

происшествия

россия

жилье

северный кавказ

республика ингушетия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952561053_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4ab28a1947cdb19f6ebdfc3e693b5b37.jpg

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. ФСБ и МВД при содействии Росгвардии пресекли схему хищения более одного миллиарда рублей на Северном Кавказе, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы."По имеющимся данным, ущерб государству от деятельности указанной организованной группы превышает миллиард рублей", — уточнили в ведомстве.Злоумышленники действовали на территории нескольких регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов и специализировались на хищении средств Социального фонда и ГУП "Региональный оператор ипотечного жилищного кредитования Республики Ингушетия".Они назначали пенсии и социальные выплаты на основании поддельных свидетельств о рождении и свидетельств о смерти, якобы оформленных органами власти Австрии, Бельгии, Германии и Франции, а также посольствами России в этих странах."Для хищения бюджетных денежных средств члены организованной группы предоставляли подложные договоры ипотечного займа, якобы заключенные между ГУП и физическими лицами. На основании указанных фиктивных документов на расчетные счета ГУП поступали денежные средства, которые в дальнейшем обналичивались и присваивались членами группы", — добавили в ЦОС.В рамках возбужденного уголовного дела о мошенничестве при получении выплат проведено 15 обысков по местам жительства и работы задержанных в Ингушетии и Северной Осетии, во время которых изъяли предметы и документы, имеющие значение для расследования преступления.Как видно на кадрах оперативной видеосъемки, опубликованной ФСБ, изъяты в том числе свидетельства, написанные на французском и немецком языках, а также поддельные печати. Кроме того, в ролике показали задержание злоумышленников.О задержании участников ОПГ, похитившей в Ингушетии более миллиарда рублей, выделенных для реализации государственных мер поддержки семей с детьми, Главное управление МВД России по СКФО сообщало в конце апреля. Было установлено, что в состав группы входили сотрудники ГУП "Региональный оператор ипотечного жилищного кредитования Республики Ингушетия" и работники Роскадастра.

https://ria.ru/20240516/srok-1946424986.html

https://ria.ru/20240611/khischenie-1952271250.html

россия

северный кавказ

республика ингушетия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержания и обыски по делу о хищении социальных выплат и пенсий в южных регионах России. Кадры ФСБ РФ ФСБ показала поддельные документы стран ЕС, с помощью которых злоумышленники расхищали социальные выплаты и пенсии в южных регионах России. В ряде субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов были выявлены факты назначения пенсий и социальных выплат на основании поддельных свидетельств о рождении и свидетельств о смерти, якобы оформленных органами власти Австрии, Бельгии, Германии и Франции, а также посольствами РФ в этих странах, сообщила в четверг ФСБ. По предварительным данным, ущерб государству превысил 1 миллиард рублей. На кадрах оперативной видеосъемки показано задержание злоумышленников, а также изъятые у них предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. В числе этих документов - свидетельства, написанные на французском и немецком языках, а также поддельные печати. 2024-06-13T13:12 true PT2M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, жилье, северный кавказ, республика ингушетия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)