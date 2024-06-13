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В Хабаровске нашли "ферму" с сим-картами, которые использовали СБУ - РИА Новости, 13.06.2024
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11:15 13.06.2024 (обновлено: 11:57 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/fsb-1952518101.html
В Хабаровске нашли "ферму" с сим-картами, которые использовали СБУ
В Хабаровске нашли "ферму" с сим-картами, которые использовали СБУ - РИА Новости, 13.06.2024
В Хабаровске нашли "ферму" с сим-картами, которые использовали СБУ
Задержаны двое жителей Хабаровска, которые держали "ферму" с тысячами сим-карт, оборудование использовали спецслужбы Украины для ложного минирования объектов... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T11:15
2024-06-13T11:57
хабаровск
служба безопасности украины
украина
происшествия
россия
технологии
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Задержаны двое жителей Хабаровска, которые держали "ферму" с тысячами сим-карт, оборудование использовали спецслужбы Украины для ложного минирования объектов инфраструктуры на территории России, в том числе в Брянске, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.По его данным, два местных жителя причастны к администрированию в коммерческих целях специализированных сим-боксов с подключенными к ним сим-картами российских и иностранных операторов связи, которые использовались и применялись украинскими спецслужбами для дестабилизации обстановки в России."Указанное оборудование использовалось для обезличенной регистрации аккаунтов в социальных сетях, при помощи которых отправлялись ложные сообщения на официальные страницы правоохранительных органов Брянской области о заложенных взрывных устройствах, в частности в одной из школ", - сказал источник.Обнаружены и изъяты 65 сим-боксов и две тысячи сим-карт различных провайдеров российского и иностранного сегмента."Администраторы" рассказали, что функционирующие в сим-боксах абонентские номера они предоставляли "в качестве виртуальных идентификаторов для регистрации на интернет-сайтах", получая прибыль за аренду оборудования, добавил собеседник.Пока уголовно дело возбуждено только по статье о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, совершенного в крупном размере (ч. 1 ст. 165 УК РФ).
https://ria.ru/20231024/tanki-1904785932.html
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Задержание в Хабаровске "администраторов" за "ферму" с двумя тысячами sim-карт
Двух "администраторов", у которых в помещении была "ферма" с двумя тысячами sim-карт, задержали в Хабаровске, сообщил РИА Новости источник. Это оборудование использовали украинские спецслужбы - для ложного минирования объектов в российских регионах. "Администраторы" рассказали, что они дистанционно предоставляли номера в аренду за плату. Уголовное дело пока завели только по статье о причинении ущерба путем обмана.
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хабаровск, служба безопасности украины, украина, происшествия, россия, технологии
Хабаровск, Служба безопасности Украины, Украина, Происшествия, Россия, Технологии
В Хабаровске нашли "ферму" с сим-картами, которые использовали СБУ

В Хабаровске задержали двух жителей, державших ферму с тысячами сим-карт

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Задержаны двое жителей Хабаровска, которые держали "ферму" с тысячами сим-карт, оборудование использовали спецслужбы Украины для ложного минирования объектов инфраструктуры на территории России, в том числе в Брянске, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
По его данным, два местных жителя причастны к администрированию в коммерческих целях специализированных сим-боксов с подключенными к ним сим-картами российских и иностранных операторов связи, которые использовались и применялись украинскими спецслужбами для дестабилизации обстановки в России.
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"Указанное оборудование использовалось для обезличенной регистрации аккаунтов в социальных сетях, при помощи которых отправлялись ложные сообщения на официальные страницы правоохранительных органов Брянской области о заложенных взрывных устройствах, в частности в одной из школ", - сказал источник.
Обнаружены и изъяты 65 сим-боксов и две тысячи сим-карт различных провайдеров российского и иностранного сегмента.
"Администраторы" рассказали, что функционирующие в сим-боксах абонентские номера они предоставляли "в качестве виртуальных идентификаторов для регистрации на интернет-сайтах", получая прибыль за аренду оборудования, добавил собеседник.
Пока уголовно дело возбуждено только по статье о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, совершенного в крупном размере (ч. 1 ст. 165 УК РФ).
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