https://ria.ru/20240613/friman-1952601420.html

В США раскрыли, от чего зависит выживание Зеленского

В США раскрыли, от чего зависит выживание Зеленского - РИА Новости, 13.06.2024

В США раскрыли, от чего зависит выживание Зеленского

Зеленский намерен затягивать ход военных действий, несмотря на отсутствие каких-либо достижений у ВСУ, поскольку это является его единственной возможностью... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T15:28

2024-06-13T15:28

2024-06-13T15:28

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Зеленский намерен затягивать ход военных действий, несмотря на отсутствие каких-либо достижений у ВСУ, поскольку это является его единственной возможностью остаться у власти, заявил бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Выживание Зеленского зависит только от дальнейшего продолжения этого конфликта. Продление военных действий является лишь выгодной внутриполитической мерой, а не стратегической целью, и не имеет особых перспектив", — отметил Фриман.Эксперт напомнил, что на Украине и в странах НАТО происходит массовое нагнетание паники перед "российской угрозой", что приносит прибыль военной индустрии и привлекает внимание общественности. Он подчеркнул, что нет абсолютно никаких доказательств того, что у России есть какие-либо другие намерения, помимо достижения поставленных целей спецоперации.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.Как заявил ранее российский лидер Владимир Путин, Москва исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась. Глава государства в этом контексте отметил, что при возобновлении переговоров с Украиной нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании юридических документов.

https://ria.ru/20240613/sammit-1952592035.html

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в мире, украина, сша, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, нато