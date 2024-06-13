https://ria.ru/20240613/fontan-1952471658.html

Новую аллею фонтанов в Благовещенске закрыли из-за купающихся и мусора

Новую аллею фонтанов в Благовещенске закрыли из-за купающихся и мусора - РИА Новости, 13.06.2024

Новую аллею фонтанов в Благовещенске закрыли из-за купающихся и мусора

Светомузыкальную аллею фонтанов в Благовещенске закрыли спустя три недели после открытия на профилактические работы из-за мусора и купающихся горожан, сообщила... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T07:20

2024-06-13T07:20

2024-06-13T11:42

общество

благовещенск

россия

евразия

олег имамеев

зарядье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952510042_0:236:799:685_1920x0_80_0_0_1538260450db4a0b4e66532bfa3b504e.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 июн — РИА Новости. Светомузыкальную аллею фонтанов в Благовещенске закрыли спустя три недели после открытия на профилактические работы из-за мусора и купающихся горожан, сообщила мэрия столицы Приамурья.Как отметил мэр города Олег Имамеев, фонтанный комплекс на площади Ленина в центре областной столицы стал известен по всей России, но часть горожан небрежно отнеслась к новинке."Из негативного. Вытоптанные газоны. Дети, которые, несмотря на ограждения, лезут на еще не открытую детскую площадку. И наконец фонтаны. Для многих они стали душем. Не только для детей, но и для взрослых. Причем под струями не просто пробегают — ложатся на них, затыкают тапочками, мусором. Как итог — сбитые и загрязненные форсунки, из-за чего струи стали бить неровно. В каналах нашли массу фантиков, спички, окурки, салфетки, кучу грязи", — написал Имамеев в Telegram-канале.Власти города закрыли фонтаны для восстановления нормальной работы и проведения профилактики с 13 по 20 июня, уточнили в мэрии.Светомузыкальную аллею фонтанов открыли в Благовещенске 22 мая, власти говорят, что это крупнейший такой комплекс в Евразии. Его площадь — три тысячи квадратных метров. Фонтанный комплекс включает в себя 12 плоских чаш, соединенных общим каналом, из которых бьют более двух тысяч струй. Дополняют фонтаны прожекторы, проекционное и лазерное оборудование, а также музыкальное сопровождение. В результате создается уникальное светомузыкальное шоу.Фонтанный комплекс является частью является частью проекта "Трибуна Холл", в него также войдут музей российско-китайской дружбы, детский центр, музей динозавров. Ранее власти Приамурья сообщали, что благовещенский центр "Трибуна холл" будет сопоставим по масштабу с московском парком "Зарядье" — обе площадки занимают по 13 гектаров.

https://ria.ru/20240410/fontany-1939222398.html

https://ria.ru/20240427/fontany-1942783598.html

благовещенск

россия

евразия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, благовещенск, россия, евразия, олег имамеев, зарядье