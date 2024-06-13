Новую аллею фонтанов в Благовещенске закрыли из-за купающихся и мусора
Аллею фонтанов в Благовещенске закрыли спустя три недели из-за купаний и мусора
БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 июн — РИА Новости. Светомузыкальную аллею фонтанов в Благовещенске закрыли спустя три недели после открытия на профилактические работы из-за мусора и купающихся горожан, сообщила мэрия столицы Приамурья.
Как отметил мэр города Олег Имамеев, фонтанный комплекс на площади Ленина в центре областной столицы стал известен по всей России, но часть горожан небрежно отнеслась к новинке.
"Из негативного. Вытоптанные газоны. Дети, которые, несмотря на ограждения, лезут на еще не открытую детскую площадку. И наконец фонтаны. Для многих они стали душем. Не только для детей, но и для взрослых. Причем под струями не просто пробегают — ложатся на них, затыкают тапочками, мусором. Как итог — сбитые и загрязненные форсунки, из-за чего струи стали бить неровно. В каналах нашли массу фантиков, спички, окурки, салфетки, кучу грязи", — написал Имамеев в Telegram-канале.
Власти города закрыли фонтаны для восстановления нормальной работы и проведения профилактики с 13 по 20 июня, уточнили в мэрии.
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Светомузыкальную аллею фонтанов открыли в Благовещенске 22 мая, власти говорят, что это крупнейший такой комплекс в Евразии. Его площадь — три тысячи квадратных метров. Фонтанный комплекс включает в себя 12 плоских чаш, соединенных общим каналом, из которых бьют более двух тысяч струй. Дополняют фонтаны прожекторы, проекционное и лазерное оборудование, а также музыкальное сопровождение. В результате создается уникальное светомузыкальное шоу.
Фонтанный комплекс является частью является частью проекта "Трибуна Холл", в него также войдут музей российско-китайской дружбы, детский центр, музей динозавров. Ранее власти Приамурья сообщали, что благовещенский центр "Трибуна холл" будет сопоставим по масштабу с московском парком "Зарядье" — обе площадки занимают по 13 гектаров.
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