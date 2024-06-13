https://ria.ru/20240613/florida-1952464374.html

В нескольких округах штата Флорида объявили чрезвычайное положение

В нескольких округах штата Флорида объявили чрезвычайное положение - РИА Новости, 13.06.2024

В нескольких округах штата Флорида объявили чрезвычайное положение

Чрезвычайное положение объявлено в нескольких округах американского штата Флорида в связи с ливнями, сообщает офис губернатора Рона Десантиса. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T04:18

2024-06-13T04:18

2024-06-13T05:56

флорида

рон десантис

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152193/43/1521934321_132:0:4388:2394_1920x0_80_0_0_766f1d3f96deceed2e2193aa1adea5c7.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Чрезвычайное положение объявлено в нескольких округах американского штата Флорида в связи с ливнями, сообщает офис губернатора Рона Десантиса. "После сильной непогоды, обрушившейся на юг Флориды... губернатор Рон Десантис издал указ... объявив чрезвычайное положение в следующих округах: Брауард, Коллиер, Ли, Майами-Дейд и Сарасота", — говорится в заявлении на сайте офиса. Как сообщает телеканал CBS News, чрезвычайное положение было объявлено спустя 24 часа после того, как на юге штата начались сильные дожди и затопления. По информации телеканала, в связи с непогодой в международном аэропорте "Майами" был отменен 221 рейс, еще 165 задержаны.

https://ria.ru/20240612/ssha-1952441644.html

флорида

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

флорида, рон десантис, в мире