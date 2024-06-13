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В нескольких округах штата Флорида объявили чрезвычайное положение - РИА Новости, 13.06.2024
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04:18 13.06.2024 (обновлено: 05:56 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/florida-1952464374.html
В нескольких округах штата Флорида объявили чрезвычайное положение
В нескольких округах штата Флорида объявили чрезвычайное положение - РИА Новости, 13.06.2024
В нескольких округах штата Флорида объявили чрезвычайное положение
Чрезвычайное положение объявлено в нескольких округах американского штата Флорида в связи с ливнями, сообщает офис губернатора Рона Десантиса. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T04:18
2024-06-13T05:56
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Чрезвычайное положение объявлено в нескольких округах американского штата Флорида в связи с ливнями, сообщает офис губернатора Рона Десантиса. "После сильной непогоды, обрушившейся на юг Флориды... губернатор Рон Десантис издал указ... объявив чрезвычайное положение в следующих округах: Брауард, Коллиер, Ли, Майами-Дейд и Сарасота", — говорится в заявлении на сайте офиса. Как сообщает телеканал CBS News, чрезвычайное положение было объявлено спустя 24 часа после того, как на юге штата начались сильные дожди и затопления. По информации телеканала, в связи с непогодой в международном аэропорте "Майами" был отменен 221 рейс, еще 165 задержаны.
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флорида, рон десантис, в мире
Флорида, Рон Десантис, В мире
В нескольких округах штата Флорида объявили чрезвычайное положение

В округах штата Флорида из-за ливней объявили чрезвычайное положение

© AP Photo / Alan DiazОтдыхающие на пляже Хауловер в Майами-Бич, штат Флорида
Отдыхающие на пляже Хауловер в Майами-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© AP Photo / Alan Diaz
Отдыхающие на пляже Хауловер в Майами-Бич, штат Флорида. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Чрезвычайное положение объявлено в нескольких округах американского штата Флорида в связи с ливнями, сообщает офис губернатора Рона Десантиса.
"После сильной непогоды, обрушившейся на юг Флориды... губернатор Рон Десантис издал указ... объявив чрезвычайное положение в следующих округах: Брауард, Коллиер, Ли, Майами-Дейд и Сарасота", — говорится в заявлении на сайте офиса.
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Как сообщает телеканал CBS News, чрезвычайное положение было объявлено спустя 24 часа после того, как на юге штата начались сильные дожди и затопления. По информации телеканала, в связи с непогодой в международном аэропорте "Майами" был отменен 221 рейс, еще 165 задержаны.
 
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