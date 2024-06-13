https://ria.ru/20240613/festival-1952679912.html

На фестивале "Дикая мята" откроют выездной загс

На фестивале "Дикая мята" откроют выездной загс - РИА Новости, 13.06.2024

На фестивале "Дикая мята" откроют выездной загс

Для гостей музыкального фестиваля "Дикая мята", который пройдет в Тульской области с 14 по 16 июня, откроют лекторий, парк развлечений и выездной загс,... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T18:47

2024-06-13T18:47

2024-06-13T18:52

культура

тульская область

россия

вячеслав бутусов

юлия пересильд

the hatters

хаски (дмитрий кузнецов)

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Для гостей музыкального фестиваля "Дикая мята", который пройдет в Тульской области с 14 по 16 июня, откроют лекторий, парк развлечений и выездной загс, рассказали организаторы.В этом году хедлайнерами фестиваля станут Вячеслав Бутусов с шоу "40 лет Nautilus Pompilius" и The Hatters. Также среди участников: Zoloto, Drummatix, "Дайте танк (!)", Green Apelsin, Хаски, Sati Ethnica, "Базар", Polnalyubvi, Нейромонах Феофан, Алена Швец, Найк Борзов, "План Ломоносова", "СмешBand", "Гудтаймс", Юлия Пересильд с группой "Мандрагора" и другие. Всего на фестивале выступят более 100 музыкантов — на шести площадках."Каждый год "Дикая мята" совместно с партнерами для гостей фестиваля готовит большое количество развлечений. Так, в этом году в лектории пройдут авторские встречи с музыкантами и лидерами мнений, будет работать выездной загс, для зрителей откроется парк развлечений и "дикий" отель, а на партнерских зонах можно выиграть приятные призы и подарки", — отметили организаторы.Также на фестивале пройдут соревнования по пляжному волейболу и футболу для взрослых и детей. Помимо этого, для гостей организуют выездные сплавы на байдарках и сап-бордах по реке Вашане."В этом году ведущими направлениями Green Age станут йога и медитативные практики. Также будет работать массажная зона, пройдут лекции по психологии и саморазвитию, — рассказали в пресс-службе фестиваля. — Зрители фестиваля смогут принять участие в гонг-медитациях, импровизационных виброакустических сессиях, посетить чайные и какао-церемонии, встать на гвозди и попробовать разные техники телесной терапии"."Дикая мята" — один из крупнейших музыкальных мультиформатных фестивалей в России. Он проводится с 2008 года. С 2015-го смотр проходит в Бунырево (Тульская область).

https://ria.ru/20240607/muzfestivali-1947421850.html

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тульская область, россия, вячеслав бутусов, юлия пересильд, the hatters, хаски (дмитрий кузнецов)