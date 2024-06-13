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На фестивале "Дикая мята" откроют выездной загс - РИА Новости, 13.06.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:47 13.06.2024 (обновлено: 18:52 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/festival-1952679912.html
На фестивале "Дикая мята" откроют выездной загс
На фестивале "Дикая мята" откроют выездной загс - РИА Новости, 13.06.2024
На фестивале "Дикая мята" откроют выездной загс
Для гостей музыкального фестиваля "Дикая мята", который пройдет в Тульской области с 14 по 16 июня, откроют лекторий, парк развлечений и выездной загс,... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T18:47
2024-06-13T18:52
культура
тульская область
россия
вячеслав бутусов
юлия пересильд
the hatters
хаски (дмитрий кузнецов)
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Для гостей музыкального фестиваля "Дикая мята", который пройдет в Тульской области с 14 по 16 июня, откроют лекторий, парк развлечений и выездной загс, рассказали организаторы.В этом году хедлайнерами фестиваля станут Вячеслав Бутусов с шоу "40 лет Nautilus Pompilius" и The Hatters. Также среди участников: Zoloto, Drummatix, "Дайте танк (!)", Green Apelsin, Хаски, Sati Ethnica, "Базар", Polnalyubvi, Нейромонах Феофан, Алена Швец, Найк Борзов, "План Ломоносова", "СмешBand", "Гудтаймс", Юлия Пересильд с группой "Мандрагора" и другие. Всего на фестивале выступят более 100 музыкантов — на шести площадках."Каждый год "Дикая мята" совместно с партнерами для гостей фестиваля готовит большое количество развлечений. Так, в этом году в лектории пройдут авторские встречи с музыкантами и лидерами мнений, будет работать выездной загс, для зрителей откроется парк развлечений и "дикий" отель, а на партнерских зонах можно выиграть приятные призы и подарки", — отметили организаторы.Также на фестивале пройдут соревнования по пляжному волейболу и футболу для взрослых и детей. Помимо этого, для гостей организуют выездные сплавы на байдарках и сап-бордах по реке Вашане."В этом году ведущими направлениями Green Age станут йога и медитативные практики. Также будет работать массажная зона, пройдут лекции по психологии и саморазвитию, — рассказали в пресс-службе фестиваля. — Зрители фестиваля смогут принять участие в гонг-медитациях, импровизационных виброакустических сессиях, посетить чайные и какао-церемонии, встать на гвозди и попробовать разные техники телесной терапии"."Дикая мята" — один из крупнейших музыкальных мультиформатных фестивалей в России. Он проводится с 2008 года. С 2015-го смотр проходит в Бунырево (Тульская область).
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тульская область, россия, вячеслав бутусов, юлия пересильд, the hatters, хаски (дмитрий кузнецов)
Культура, Тульская область, Россия, Вячеслав Бутусов, Юлия Пересильд, The Hatters, Хаски (Дмитрий Кузнецов)

На фестивале "Дикая мята" откроют выездной загс

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкМеждународный фестиваль "Дикая мята"
Международный фестиваль Дикая мята - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Для гостей музыкального фестиваля "Дикая мята", который пройдет в Тульской области с 14 по 16 июня, откроют лекторий, парк развлечений и выездной загс, рассказали организаторы.
В этом году хедлайнерами фестиваля станут Вячеслав Бутусов с шоу "40 лет Nautilus Pompilius" и The Hatters. Также среди участников: Zoloto, Drummatix, "Дайте танк (!)", Green Apelsin, Хаски, Sati Ethnica, "Базар", Polnalyubvi, Нейромонах Феофан, Алена Швец, Найк Борзов, "План Ломоносова", "СмешBand", "Гудтаймс", Юлия Пересильд с группой "Мандрагора" и другие. Всего на фестивале выступят более 100 музыкантов — на шести площадках.
"Каждый год "Дикая мята" совместно с партнерами для гостей фестиваля готовит большое количество развлечений. Так, в этом году в лектории пройдут авторские встречи с музыкантами и лидерами мнений, будет работать выездной загс, для зрителей откроется парк развлечений и "дикий" отель, а на партнерских зонах можно выиграть приятные призы и подарки", — отметили организаторы.
Также на фестивале пройдут соревнования по пляжному волейболу и футболу для взрослых и детей. Помимо этого, для гостей организуют выездные сплавы на байдарках и сап-бордах по реке Вашане.
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"В этом году ведущими направлениями Green Age станут йога и медитативные практики. Также будет работать массажная зона, пройдут лекции по психологии и саморазвитию, — рассказали в пресс-службе фестиваля. — Зрители фестиваля смогут принять участие в гонг-медитациях, импровизационных виброакустических сессиях, посетить чайные и какао-церемонии, встать на гвозди и попробовать разные техники телесной терапии".
"Дикая мята" — один из крупнейших музыкальных мультиформатных фестивалей в России. Он проводится с 2008 года. С 2015-го смотр проходит в Бунырево (Тульская область).
 
КультураТульская областьРоссияВячеслав БутусовЮлия ПересильдThe HattersХаски (Дмитрий Кузнецов)
 
 
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