https://ria.ru/20240613/festival-1952573592.html
RT проведет фестиваль "RT.Док: Время наших героев" в июне в Москве
RT проведет фестиваль "RT.Док: Время наших героев" в июне в Москве - РИА Новости, 13.06.2024
RT проведет фестиваль "RT.Док: Время наших героев" в июне в Москве
Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев", посвященный героям специальной военной операции, пройдет с 28 по 30 июня на площадке... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T14:34
2024-06-13T14:34
2024-06-13T16:14
культура
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
маргарита симоньян
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев", посвященный героям специальной военной операции, пройдет с 28 по 30 июня на площадке выставки-форума "Россия" на ВДНХ, сообщили РИА Новости в документальной дирекции телеканала."Наш фестиваль о тех людях, которые сами себя героями не считают. Кто просто любит Родину и готов ей служить до последнего. Кто защищает Россию, нашу правду и наш Русский мир. Наши фильмы об очень правильных людях, которые делают правильное дело. Молюсь о вас и горжусь вами. Приходите смотреть наше кино о наших героях", — сказала главный редактор RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.В программу войдут 13 фильмов о героях специальной военной операции — бойцах и военных медиках, добровольцах фронта и тыла, военкорах и всех, кто стоит на защите Родины. Зрители увидят проекты документалистов федеральных каналов и независимых журналистов.В феврале 2023 года телеканал RT дал старт первому международному фестивалю документального кино "RT.Док: Время наших героев" в Москве. После премьеры фестиваль отправился в города России: Краснодар, Казань, Санкт-Петербург, Иркутск, Курск, Волгоград. Фестиваль побывал и в Донбассе — показы прошли по линии фронта в подразделениях российских Вооруженных сил, а также в госпитале.Документальные ленты о героях СВО увидели зрители Аргентины, Азербайджана, Абхазии, Белоруссии, Египта, Замбии, Италии, Китая, Ливана, Никарагуа, Пакистана, Перу, Таджикистана, Турции, Южной Осетии и Монголии. Показы в этих странах прошли при поддержке Россотрудничества.Посещение мероприятий фестиваля бесплатное. На сайте открыта предварительная регистрация. Основные показы пройдут 29-30 июня.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), маргарита симоньян, россия, москва, краснодар, кино и сериалы, новости культуры
Культура, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Маргарита Симоньян, Россия, Москва, Краснодар, Кино и сериалы, Новости культуры
RT проведет фестиваль "RT.Док: Время наших героев" в июне в Москве
Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" пройдет в июне на ВДНХ
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев", посвященный героям специальной военной операции, пройдет с 28 по 30 июня на площадке выставки-форума "Россия" на ВДНХ, сообщили РИА Новости в документальной дирекции телеканала.
«
"Наш фестиваль о тех людях, которые сами себя героями не считают. Кто просто любит Родину и готов ей служить до последнего. Кто защищает Россию, нашу правду и наш Русский мир. Наши фильмы об очень правильных людях, которые делают правильное дело. Молюсь о вас и горжусь вами. Приходите смотреть наше кино о наших героях", — сказала главный редактор RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.
В программу войдут 13 фильмов о героях специальной военной операции — бойцах и военных медиках, добровольцах фронта и тыла, военкорах и всех, кто стоит на защите Родины. Зрители увидят проекты документалистов федеральных каналов и независимых журналистов.
В феврале 2023 года телеканал RT дал старт первому международному фестивалю документального кино "RT.Док: Время наших героев" в Москве. После премьеры фестиваль отправился в города России: Краснодар, Казань, Санкт-Петербург, Иркутск, Курск, Волгоград. Фестиваль побывал и в Донбассе — показы прошли по линии фронта в подразделениях российских Вооруженных сил, а также в госпитале.
Документальные ленты о героях СВО увидели зрители Аргентины, Азербайджана, Абхазии, Белоруссии, Египта, Замбии, Италии, Китая, Ливана, Никарагуа, Пакистана, Перу, Таджикистана, Турции, Южной Осетии и Монголии. Показы в этих странах прошли при поддержке Россотрудничества.
Посещение мероприятий фестиваля бесплатное. На сайте открыта предварительная регистрация. Основные показы пройдут 29-30 июня.