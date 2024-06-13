https://ria.ru/20240613/fagot-1952466263.html
Под Работино уничтожили бронированную машину с штурмовой группой ВСУ
Под Работино уничтожили бронированную машину с штурмовой группой ВСУ - РИА Новости, 13.06.2024
Под Работино уничтожили бронированную машину с штурмовой группой ВСУ
Расчет противотанкового ракетного комплекса "Фагот" 150-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона группировки войск "Днепр" уничтожил боевую... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T05:09
2024-06-13T05:09
2024-06-13T05:21
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ЛУГАНСК, 13 июн - РИА Новости. Расчет противотанкового ракетного комплекса "Фагот" 150-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона группировки войск "Днепр" уничтожил боевую бронированную машину ВСУ при попытке доставить штурмовую группу противника в район населенного пункта Работино Запорожской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Я подбил ББМ, ну, бронированную машину. Выехала коробочка, надо было отработать. Взяли, просто отработали", - процитировали в МО РФ механика-водителя 150-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона с позывным "Лео". В МО уточнили, что в момент атаки машина пыталась доставить штурмовую группу ВСУ в район населенного пункта Работино Запорожской области. Уточняется, что целью противотанкистов группировки войск "Днепр" становятся танки, легко бронированная техника, пехота ВСУ, также мобильные группы ПТУР разбирают хорошо замаскированные долговременные огневые точки противника в опорных пунктах.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Работино, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Под Работино уничтожили бронированную машину с штурмовой группой ВСУ
Расчет ПТУР "Фагот" уничтожил под Работино ББМ с штурмовиками ВСУ
ЛУГАНСК, 13 июн - РИА Новости. Расчет противотанкового ракетного комплекса "Фагот" 150-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона группировки войск "Днепр" уничтожил боевую бронированную машину ВСУ при попытке доставить штурмовую группу противника в район населенного пункта Работино Запорожской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Я подбил ББМ, ну, бронированную машину. Выехала коробочка, надо было отработать. Взяли, просто отработали", - процитировали в МО РФ механика-водителя 150-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона с позывным "Лео".
В МО уточнили, что в момент атаки машина пыталась доставить штурмовую группу ВСУ в район населенного пункта Работино Запорожской области. Уточняется, что целью противотанкистов группировки войск "Днепр" становятся танки, легко бронированная техника, пехота ВСУ, также мобильные группы ПТУР разбирают хорошо замаскированные долговременные огневые точки противника в опорных пунктах.