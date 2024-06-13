https://ria.ru/20240613/f-16-1952669996.html

Нидерланды отложили поставки истребителей F-16 на Украину

Нидерланды отложили поставки истребителей F-16 на Украину - РИА Новости, 13.06.2024

Нидерланды отложили поставки истребителей F-16 на Украину

Нидерланды поставят Украине первые истребители F-16 после окончания лета, говорится в заявлении минобороны королевства в четверг. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T18:11

2024-06-13T18:11

2024-06-13T18:15

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ГААГА, 13 июн - РИА Новости. Нидерланды поставят Украине первые истребители F-16 после окончания лета, говорится в заявлении минобороны королевства в четверг. "Нидерланды отправят Украине 24 истребителя F-16. Первые поставки должны состояться после лета", - говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства. Отмечается, что украинские военные в настоящее время проходят обучение управлению истребителями в США и Дании. При этом ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявляла, что первые F-16 будут доставлены на Украину этим летом и потом поставки будут поставлены "на поток". Вместе с тем, она отмечала, что сами по себе самолеты не изменят ход войны и Киеву нужно это понимать. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240612/ukraina-1952422401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нидерланды, украина, f-16