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Нидерланды отложили поставки истребителей F-16 на Украину - РИА Новости, 13.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:11 13.06.2024 (обновлено: 18:15 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/f-16-1952669996.html
Нидерланды отложили поставки истребителей F-16 на Украину
Нидерланды отложили поставки истребителей F-16 на Украину - РИА Новости, 13.06.2024
Нидерланды отложили поставки истребителей F-16 на Украину
Нидерланды поставят Украине первые истребители F-16 после окончания лета, говорится в заявлении минобороны королевства в четверг. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T18:11
2024-06-13T18:15
специальная военная операция на украине
в мире
нидерланды
украина
f-16
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ГААГА, 13 июн - РИА Новости. Нидерланды поставят Украине первые истребители F-16 после окончания лета, говорится в заявлении минобороны королевства в четверг. "Нидерланды отправят Украине 24 истребителя F-16. Первые поставки должны состояться после лета", - говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства. Отмечается, что украинские военные в настоящее время проходят обучение управлению истребителями в США и Дании. При этом ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявляла, что первые F-16 будут доставлены на Украину этим летом и потом поставки будут поставлены "на поток". Вместе с тем, она отмечала, что сами по себе самолеты не изменят ход войны и Киеву нужно это понимать. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240612/ukraina-1952422401.html
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в мире, нидерланды, украина, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Нидерланды, Украина, F-16
Нидерланды отложили поставки истребителей F-16 на Украину

Минобороны Нидерландов: первые поставки F-16 на Украину состоятся после лета

© Фото : Master Sgt. Cecilio RicardoИстребители F-16
Истребители F-16 - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© Фото : Master Sgt. Cecilio Ricardo
Истребители F-16. Архивное фото
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ГААГА, 13 июн - РИА Новости. Нидерланды поставят Украине первые истребители F-16 после окончания лета, говорится в заявлении минобороны королевства в четверг.
"Нидерланды отправят Украине 24 истребителя F-16. Первые поставки должны состояться после лета", - говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства. Отмечается, что украинские военные в настоящее время проходят обучение управлению истребителями в США и Дании.
При этом ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявляла, что первые F-16 будут доставлены на Украину этим летом и потом поставки будут поставлены "на поток". Вместе с тем, она отмечала, что сами по себе самолеты не изменят ход войны и Киеву нужно это понимать.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
На Западе раскрыли истинный план Украины с применением F-16
12 июня, 19:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНидерландыУкраинаF-16
 
 
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