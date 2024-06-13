https://ria.ru/20240613/ezubov-1952594578.html

Помощник попавшего в ДТП Езубова рассказал о разговоре с депутатом

Помощник попавшего в ДТП Езубова рассказал о разговоре с депутатом - РИА Новости, 13.06.2024

Помощник попавшего в ДТП Езубова рассказал о разговоре с депутатом

Помощник попавшего в ДТП в Истре депутата Госдумы Алексея Езубова Михаил Доронин сообщил РИА Новости, что он недавно разговаривал с парламентарием, тот... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T15:02

2024-06-13T15:02

2024-06-13T15:02

происшествия

госдума рф

истра

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Помощник попавшего в ДТП в Истре депутата Госдумы Алексея Езубова Михаил Доронин сообщил РИА Новости, что он недавно разговаривал с парламентарием, тот находился дома, все было "нормально". Машина депутата Госдумы Алексея Езубова попала в ДТП в районе подмосковной Истры, политик и водитель другого автомобиля были госпитализированы, рассказал ранее РИА Новости информированный источник. "Я с ним разговаривал, он дома, нормально… Час назад или два (разговаривал с ним – ред.)", - сказал он РИА Новости.

https://ria.ru/20240404/plemyannik-1937927664.html

истра

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, госдума рф, истра, московская область (подмосковье)