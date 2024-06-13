https://ria.ru/20240613/ezubov-1952594578.html
Помощник попавшего в ДТП Езубова рассказал о разговоре с депутатом
Помощник попавшего в ДТП Езубова рассказал о разговоре с депутатом - РИА Новости, 13.06.2024
Помощник попавшего в ДТП Езубова рассказал о разговоре с депутатом
Помощник попавшего в ДТП в Истре депутата Госдумы Алексея Езубова Михаил Доронин сообщил РИА Новости, что он недавно разговаривал с парламентарием, тот... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T15:02
2024-06-13T15:02
2024-06-13T15:02
происшествия
госдума рф
истра
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952567324_0:115:1200:791_1920x0_80_0_0_e72ed0a5085fcff1b1159098a4094e5b.jpg
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Помощник попавшего в ДТП в Истре депутата Госдумы Алексея Езубова Михаил Доронин сообщил РИА Новости, что он недавно разговаривал с парламентарием, тот находился дома, все было "нормально". Машина депутата Госдумы Алексея Езубова попала в ДТП в районе подмосковной Истры, политик и водитель другого автомобиля были госпитализированы, рассказал ранее РИА Новости информированный источник. "Я с ним разговаривал, он дома, нормально… Час назад или два (разговаривал с ним – ред.)", - сказал он РИА Новости.
https://ria.ru/20240404/plemyannik-1937927664.html
истра
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952567324_31:0:1098:800_1920x0_80_0_0_348fe7839a745b93d5d3b00997f846e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, госдума рф, истра, московская область (подмосковье)
Происшествия, Госдума РФ, Истра, Московская область (Подмосковье)
Помощник попавшего в ДТП Езубова рассказал о разговоре с депутатом
Помощник депутата Езубова о ДТП: недавно разговаривал с ним, все было нормально
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Помощник попавшего в ДТП в Истре депутата Госдумы Алексея Езубова Михаил Доронин сообщил РИА Новости, что он недавно разговаривал с парламентарием, тот находился дома, все было "нормально".
Машина депутата Госдумы Алексея Езубова попала в ДТП в районе подмосковной Истры, политик и водитель другого автомобиля были госпитализированы, рассказал ранее РИА Новости информированный источник.
"Я с ним разговаривал, он дома, нормально… Час назад или два (разговаривал с ним – ред.)", - сказал он РИА Новости.