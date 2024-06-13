https://ria.ru/20240613/espch-1952627364.html

ЕСПЧ рассмотрит иск крымских музеев по скифскому золоту

ЕСПЧ рассмотрит иск крымских музеев по скифскому золоту - РИА Новости, 13.06.2024

ЕСПЧ рассмотрит иск крымских музеев по скифскому золоту

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск крымских музеев по возвращению скифского золота против Нидерландов и Украины, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T16:31

2024-06-13T16:31

2024-06-13T16:31

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ПАРИЖ, 13 июн - РИА Новости. Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск крымских музеев по возвращению скифского золота против Нидерландов и Украины, сообщили РИА Новости в суде. "Дело, о котором вы говорите, было зарегистрировано как "Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник и другие против Нидерландов и Украины", - сообщили РИА Новости в пресс-службе организации. В суде отметили, что решение по данным делам пока не принято, не уточнив сроки рассмотрения жалоб. Крымские музеи в октябре 2023 года направили иски в ЕСПЧ после решения нидерландских судебных инстанций о передачи коллекции Украине. Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции Украине. В ноябре 2023 года Музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил РИА Новости, что передал коллекцию Киеву.

https://ria.ru/20240316/krym-1933451910.html

https://ria.ru/20231122/kollektsiya-1911011810.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, в мире, культура