https://ria.ru/20240613/erevan-1952506931.html
Протестующие в Ереване двинулись шествием по городу
Протестующие в Ереване двинулись шествием по городу - РИА Новости, 13.06.2024
Протестующие в Ереване двинулись шествием по городу
Протестующие против премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Ереване двинулись шествием по городу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T10:45
2024-06-13T10:45
2024-06-13T10:45
в мире
никол пашинян
ереван
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952503071_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_857508416026d1306d15340a0a419309.jpg
ЕРЕВАН, 13 июн — РИА Новости. Протестующие против премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Ереване двинулись шествием по городу, передает корреспондент РИА Новости. Акция протеста началась в 9 утра (8.00 по мск), манифестанты собрались у здания кабмина. К тому моменту оно было уже окружено силами полиции, не дававшими попасть в здание. В 10.30 участники акции двинулись шествием по городу, во главе марша двинулся лидер движения "Тавуш во имя Родины" Баграт Галстанян.
https://ria.ru/20231024/protest-1905021448.html
ереван
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952503071_234:0:1674:1080_1920x0_80_0_0_2742a529697fd0c9ab8ee8a76131b51b.jpg
Протесты в Ереване
В Ереване вновь протестуют против Пашиняна: здание правительства оцеплено полицией, сторонники лидера протестов Баграта Галстаняна проводят шествие
2024-06-13T10:45
true
PT0M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, никол пашинян, ереван
В мире, Никол Пашинян, Ереван
Протестующие в Ереване двинулись шествием по городу
Протестующие в Ереване двинулись шествием по городу за Багратом Галстаняном
ЕРЕВАН, 13 июн — РИА Новости. Протестующие против премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Ереване двинулись шествием по городу, передает корреспондент РИА Новости.
Акция протеста началась в 9 утра (8.00 по мск), манифестанты собрались у здания кабмина. К тому моменту оно было уже окружено силами полиции, не дававшими попасть в здание.
В 10.30 участники акции двинулись шествием по городу, во главе марша двинулся лидер движения "Тавуш во имя Родины" Баграт Галстанян.