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Протестующие в Ереване двинулись шествием по городу - РИА Новости, 13.06.2024
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10:45 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/erevan-1952506931.html
Протестующие в Ереване двинулись шествием по городу
Протестующие в Ереване двинулись шествием по городу - РИА Новости, 13.06.2024
Протестующие в Ереване двинулись шествием по городу
Протестующие против премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Ереване двинулись шествием по городу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T10:45
2024-06-13T10:45
в мире
никол пашинян
ереван
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ЕРЕВАН, 13 июн — РИА Новости. Протестующие против премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Ереване двинулись шествием по городу, передает корреспондент РИА Новости. Акция протеста началась в 9 утра (8.00 по мск), манифестанты собрались у здания кабмина. К тому моменту оно было уже окружено силами полиции, не дававшими попасть в здание. В 10.30 участники акции двинулись шествием по городу, во главе марша двинулся лидер движения "Тавуш во имя Родины" Баграт Галстанян.
https://ria.ru/20231024/protest-1905021448.html
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4.7
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7 495 645-6601
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353
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60
Протесты в Ереване
В Ереване вновь протестуют против Пашиняна: здание правительства оцеплено полицией, сторонники лидера протестов Баграта Галстаняна проводят шествие
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60
353
60
в мире, никол пашинян, ереван
В мире, Никол Пашинян, Ереван
Протестующие в Ереване двинулись шествием по городу

Протестующие в Ереване двинулись шествием по городу за Багратом Галстаняном

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 13 июн — РИА Новости. Протестующие против премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Ереване двинулись шествием по городу, передает корреспондент РИА Новости.
Акция протеста началась в 9 утра (8.00 по мск), манифестанты собрались у здания кабмина. К тому моменту оно было уже окружено силами полиции, не дававшими попасть в здание.
В 10.30 участники акции двинулись шествием по городу, во главе марша двинулся лидер движения "Тавуш во имя Родины" Баграт Галстанян.
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В миреНикол ПашинянЕреван
 
 
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