https://ria.ru/20240613/erevan-1952506931.html

Протестующие в Ереване двинулись шествием по городу

Протестующие в Ереване двинулись шествием по городу - РИА Новости, 13.06.2024

Протестующие в Ереване двинулись шествием по городу

Протестующие против премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Ереване двинулись шествием по городу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T10:45

2024-06-13T10:45

2024-06-13T10:45

в мире

никол пашинян

ереван

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ЕРЕВАН, 13 июн — РИА Новости. Протестующие против премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Ереване двинулись шествием по городу, передает корреспондент РИА Новости. Акция протеста началась в 9 утра (8.00 по мск), манифестанты собрались у здания кабмина. К тому моменту оно было уже окружено силами полиции, не дававшими попасть в здание. В 10.30 участники акции двинулись шествием по городу, во главе марша двинулся лидер движения "Тавуш во имя Родины" Баграт Галстанян.

https://ria.ru/20231024/protest-1905021448.html

ереван

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Дарья Буймова

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Протесты в Ереване В Ереване вновь протестуют против Пашиняна: здание правительства оцеплено полицией, сторонники лидера протестов Баграта Галстаняна проводят шествие 2024-06-13T10:45 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, никол пашинян, ереван