https://ria.ru/20240613/erevan-1952488930.html
В Ереване выросло число обратившихся за медпомощью после протестов
В Ереване выросло число обратившихся за медпомощью после протестов - РИА Новости, 13.06.2024
В Ереване выросло число обратившихся за медпомощью после протестов
Число обратившихся за медицинской помощью после стычек протестующих с полицией у здания парламента Армении в Ереване в среду выросло до 101, сообщили в... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T09:55
2024-06-13T09:55
2024-06-13T10:14
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ЕРЕВАН, 13 июн - РИА Новости. Число обратившихся за медицинской помощью после стычек протестующих с полицией у здания парламента Армении в Ереване в среду выросло до 101, сообщили в пресс-службе минздрава республики. В среду у здания парламента Армении проходила акция протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. "В результате событий, произошедших на проспекте Баграмяна, за медицинской помощью обратился 101 человек - гражданские лица и сотрудники полиции", - говорится в пресс-релизе министерства. Ранее сообщалось о 98 пострадавших. В минздраве уточнили, что 85 пострадавших выписаны, 16 продолжают лечение.
https://ria.ru/20240612/zaderzhanie-1952440562.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, ереван, никол пашинян
В мире, Армения, Ереван, Никол Пашинян
В Ереване выросло число обратившихся за медпомощью после протестов
Число обратившихся за помощью после протестов в Ереване выросло до 101 человека
ЕРЕВАН, 13 июн - РИА Новости. Число обратившихся за медицинской помощью после стычек протестующих с полицией у здания парламента Армении в Ереване в среду выросло до 101, сообщили в пресс-службе минздрава республики.
В среду у здания парламента Армении проходила акция протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна
.
"В результате событий, произошедших на проспекте Баграмяна, за медицинской помощью обратился 101 человек - гражданские лица и сотрудники полиции", - говорится в пресс-релизе министерства. Ранее сообщалось о 98 пострадавших.
В минздраве уточнили, что 85 пострадавших выписаны, 16 продолжают лечение.