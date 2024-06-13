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В Ереване выросло число обратившихся за медпомощью после протестов - РИА Новости, 13.06.2024
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09:55 13.06.2024 (обновлено: 10:14 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/erevan-1952488930.html
В Ереване выросло число обратившихся за медпомощью после протестов
В Ереване выросло число обратившихся за медпомощью после протестов - РИА Новости, 13.06.2024
В Ереване выросло число обратившихся за медпомощью после протестов
Число обратившихся за медицинской помощью после стычек протестующих с полицией у здания парламента Армении в Ереване в среду выросло до 101, сообщили в... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T09:55
2024-06-13T10:14
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ереван
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ЕРЕВАН, 13 июн - РИА Новости. Число обратившихся за медицинской помощью после стычек протестующих с полицией у здания парламента Армении в Ереване в среду выросло до 101, сообщили в пресс-службе минздрава республики. В среду у здания парламента Армении проходила акция протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. "В результате событий, произошедших на проспекте Баграмяна, за медицинской помощью обратился 101 человек - гражданские лица и сотрудники полиции", - говорится в пресс-релизе министерства. Ранее сообщалось о 98 пострадавших. В минздраве уточнили, что 85 пострадавших выписаны, 16 продолжают лечение.
https://ria.ru/20240612/zaderzhanie-1952440562.html
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в мире, армения, ереван, никол пашинян
В мире, Армения, Ереван, Никол Пашинян
В Ереване выросло число обратившихся за медпомощью после протестов

Число обратившихся за помощью после протестов в Ереване выросло до 101 человека

© SputnikАкция протеста с требованием отставки Никола Пашиняна в Ереване. 12 июня 2024
Акция протеста с требованием отставки Никола Пашиняна в Ереване. 12 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© Sputnik
Акция протеста с требованием отставки Никола Пашиняна в Ереване. 12 июня 2024
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 13 июн - РИА Новости. Число обратившихся за медицинской помощью после стычек протестующих с полицией у здания парламента Армении в Ереване в среду выросло до 101, сообщили в пресс-службе минздрава республики.
В среду у здания парламента Армении проходила акция протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна.
Пострадавшие со стороны митингующих во время стычек у парламента Армении - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
В Армении задержали 98 участников акции протеста
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"В результате событий, произошедших на проспекте Баграмяна, за медицинской помощью обратился 101 человек - гражданские лица и сотрудники полиции", - говорится в пресс-релизе министерства. Ранее сообщалось о 98 пострадавших.
В минздраве уточнили, что 85 пострадавших выписаны, 16 продолжают лечение.
В парламенте Армении произошла потасовка между оппозиционными и правящими депутатами. Кадр видео
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В миреАрменияЕреванНикол Пашинян
 
 
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