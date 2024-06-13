https://ria.ru/20240613/erevan-1952488930.html

В Ереване выросло число обратившихся за медпомощью после протестов

В Ереване выросло число обратившихся за медпомощью после протестов - РИА Новости, 13.06.2024

В Ереване выросло число обратившихся за медпомощью после протестов

Число обратившихся за медицинской помощью после стычек протестующих с полицией у здания парламента Армении в Ереване в среду выросло до 101, сообщили в... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T09:55

2024-06-13T09:55

2024-06-13T10:14

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ЕРЕВАН, 13 июн - РИА Новости. Число обратившихся за медицинской помощью после стычек протестующих с полицией у здания парламента Армении в Ереване в среду выросло до 101, сообщили в пресс-службе минздрава республики. В среду у здания парламента Армении проходила акция протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна. "В результате событий, произошедших на проспекте Баграмяна, за медицинской помощью обратился 101 человек - гражданские лица и сотрудники полиции", - говорится в пресс-релизе министерства. Ранее сообщалось о 98 пострадавших. В минздраве уточнили, что 85 пострадавших выписаны, 16 продолжают лечение.

https://ria.ru/20240612/zaderzhanie-1952440562.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, армения, ереван, никол пашинян