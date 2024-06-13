https://ria.ru/20240613/erevan-1952455620.html

Около ста человек обратились за медпмощью после стычек с полицией в Ереване

Около ста человек обратились за медпмощью после стычек с полицией в Ереване - РИА Новости, 13.06.2024

Около ста человек обратились за медпмощью после стычек с полицией в Ереване

Число обратившихся за медицинской помощью после стычек в среду протестующих с полицией у здания парламента Армении в Ереване выросло до 98, сообщили в... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T00:19

2024-06-13T00:19

2024-06-13T00:46

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армения

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 13 июн - РИА Новости. Число обратившихся за медицинской помощью после стычек в среду протестующих с полицией у здания парламента Армении в Ереване выросло до 98, сообщили в пресс-службе минздрава республики.В среду у здания парламента Армении проходит акция протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна."В результате событий, произошедших на проспекте Баграмяна, за медицинской помощью обратились 98 гражданских лиц и сотрудников полиции", - говорится в пресс-релизе министерства.Отмечается, что 66 пострадавших выписаны, 32 продолжают лечение.

https://ria.ru/20240612/draka-1952422755.html

ереван

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в мире, ереван, армения, никол пашинян