https://ria.ru/20240613/erevan-1952455620.html
Около ста человек обратились за медпмощью после стычек с полицией в Ереване
Около ста человек обратились за медпмощью после стычек с полицией в Ереване - РИА Новости, 13.06.2024
Около ста человек обратились за медпмощью после стычек с полицией в Ереване
Число обратившихся за медицинской помощью после стычек в среду протестующих с полицией у здания парламента Армении в Ереване выросло до 98, сообщили в... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T00:19
2024-06-13T00:19
2024-06-13T00:46
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ЕРЕВАН, 13 июн - РИА Новости. Число обратившихся за медицинской помощью после стычек в среду протестующих с полицией у здания парламента Армении в Ереване выросло до 98, сообщили в пресс-службе минздрава республики.В среду у здания парламента Армении проходит акция протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна."В результате событий, произошедших на проспекте Баграмяна, за медицинской помощью обратились 98 гражданских лиц и сотрудников полиции", - говорится в пресс-релизе министерства.Отмечается, что 66 пострадавших выписаны, 32 продолжают лечение.
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в мире, ереван, армения, никол пашинян
В мире, Ереван, Армения, Никол Пашинян
Около ста человек обратились за медпмощью после стычек с полицией в Ереване
Минздрав Армении: 98 человек обратились за медпмощью после стычек с полицией
ЕРЕВАН, 13 июн - РИА Новости. Число обратившихся за медицинской помощью после стычек в среду протестующих с полицией у здания парламента Армении в Ереване выросло до 98, сообщили в пресс-службе минздрава республики.
В среду у здания парламента Армении проходит акция протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна
.
"В результате событий, произошедших на проспекте Баграмяна, за медицинской помощью обратились 98 гражданских лиц и сотрудников полиции", - говорится в пресс-релизе министерства.
Отмечается, что 66 пострадавших выписаны, 32 продолжают лечение.