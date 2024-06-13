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"Никогда такого не было": в ФРГ заговорили о катастрофе по всей Украине
"Никогда такого не было": в ФРГ заговорили о катастрофе по всей Украине - РИА Новости, 13.06.2024
"Никогда такого не было": в ФРГ заговорили о катастрофе по всей Украине
Украинская электроэнергетика находится в самом катастрофическом состоянии с начала спецоперации, сообщает немецкая газета Zeit. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T11:06
2024-06-13T11:06
2024-06-13T11:06
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Украинская электроэнергетика находится в самом катастрофическом состоянии с начала спецоперации, сообщает немецкая газета Zeit."Энергоснабжение Украины никогда не было таким плохим, как сейчас. Люди по всей стране сталкиваются с перебоями в подаче электроэнергии", — подчеркнули в издании.Отмечается, что цены на электроэнергию сильно возросли, а ремонт поврежденных или разрушенных станций займет много времени и потребует крупных затрат, более того, он не всегда возможен. Россия нанесла колоссальный ущерб энергетической инфраструктуре Украины, говорится в материале."Пока Украине нужно готовиться к зиме, которая будет еще темнее и холоднее, чем предыдущие", — резюмировали в публикации.В начале июня "Укрэнерго" объявило о введении лимитов потребления электроэнергии во всех регионах Украины. При их превышении будут применять почасовые отключения света.В компании предупреждали, что объем повреждений энергообъектов в стране чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, украинцев попросили экономить на свете.Российские военные ведут огонь по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240613/skandal-1952478162.html
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в мире, жкх, украина, россия, дмитрий песков, укрэнерго, вооруженные силы украины
В мире, ЖКХ, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Укрэнерго, Вооруженные силы Украины
"Никогда такого не было": в ФРГ заговорили о катастрофе по всей Украине
Zeit: энергоснабжение Украины находится на самом критическом уровне за все время