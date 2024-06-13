https://ria.ru/20240613/eksport-1952469291.html

Россия нарастила экспорт в Бразилию выше миллиарда долларов

Россия нарастила экспорт в Бразилию выше миллиарда долларов - РИА Новости, 13.06.2024

Россия нарастила экспорт в Бразилию выше миллиарда долларов

Россия в мае нарастила экспорт в Бразилию в 1,4 раза в годовом выражении, в результате он превысил 1 миллиард долларов впервые в этом году, следует из расчетов... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T06:28

2024-06-13T06:28

2024-06-13T06:29

экономика

бразилия

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия в мае нарастила экспорт в Бразилию в 1,4 раза в годовом выражении, в результате он превысил 1 миллиард долларов впервые в этом году, следует из расчетов РИА Новости по данным бразильской таможни. Так, в конце весны объем поставок российских товаров в Бразилию увеличился в годовом выражении на 43% - до 1,1 миллиарда долларов. Последний раз экспорт России в эту южноамериканскую страну выше 1 миллиарда долларов зафиксирован в декабре прошлого года, а до этого лишь еще три раза в истории (май 2022 года, август и сентябрь 2023 года). Главными товарами российского экспорта стали нефтепродукты - их поставки выросли в 1,9 раза, до 701 миллиона долларов. Россия остается главным поставщиком нефтепродуктов в Бразилию, при этом ее доля за год выросла до 55% с 26% в мае прошлого года. Далее идут удобрения (поставки на 304,4 миллиона долларов), а также железо и сталь (на 65,9 миллиона долларов). В то же время экспорт Бразилии в Россию в мае вырос в годовом выражении на 4,5% - до 150 миллионов долларов. Бразилия главным образом поставляла в нашу страну соевые бобы (на 64 миллиона долларов), мясо (на 40 миллионов долларов) и кофе (на 26 миллионов долларов). Товарооборот двух стран второй месяц подряд превышает 1 миллиард долларов, достигнув в мае 1,24 миллиарда долларов. В годовом выражении он вырос на 37%, а в месячном - на 18%.

https://ria.ru/20240610/kofe-1952063497.html

https://ria.ru/20231008/postavki-1901253980.html

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экономика, бразилия, россия