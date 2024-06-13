https://ria.ru/20240613/ekspert-1952581282.html

Санкции могут пошатнуть устойчивость нефтедоллара, заявила эксперт

Санкции могут пошатнуть устойчивость нефтедоллара, заявила эксперт - РИА Новости, 13.06.2024

Санкции могут пошатнуть устойчивость нефтедоллара, заявила эксперт

Очередные санкции США против России в теории могут иметь последствия для мирового энергетического сектора: если нефть и газ будут продаваться за юани и рубли,... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T14:22

2024-06-13T14:22

2024-06-13T14:22

экономика

цены на нефть

сша

россия

московская биржа

высшая школа экономики (вшэ)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Очередные санкции США против России в теории могут иметь последствия для мирового энергетического сектора: если нефть и газ будут продаваться за юани и рубли, это пошатнет устойчивость "нефтедоллара", прокомментировала для РИА Новости очередной пакет американских санкций доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. США 12 июня объявили о новых санкциях против российской финансовой инфраструктуры, включая Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. Московская биржа с 13 июня приостановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом. Биржевые торги долларом и евро были перенесены на внебиржевой рынок. "Санкции против России - это способ задуматься для других стран, в особенности тех, чья политика может не понравиться США. Переход на юань в качестве валюты, которая будет задавать траекторию для других валютных пар в России - важный и неизбежный шаг в текущих реалиях", - сказала эксперт. "Очень интересны последствия для энергетического сектора - будут ли нефть и газ продаваться за юани и рубли? Если да, и этот вопрос примет общемировой характер, устойчивость нефтедоллара упадет", - добавила она. Это все в совокупности, вероятно, ускорит изменения архитектуры мировой финансовой системы в сторону ее биполярного характера, допускает Бондаренко.

https://radiosputnik.ru/20240613/sanktsii-1952576348.html

https://ria.ru/20240613/birzha-1952457022.html

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экономика, цены на нефть, сша, россия, московская биржа, высшая школа экономики (вшэ), санкции в отношении россии