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Санкции могут пошатнуть устойчивость нефтедоллара, заявила эксперт - РИА Новости, 13.06.2024
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14:22 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/ekspert-1952581282.html
Санкции могут пошатнуть устойчивость нефтедоллара, заявила эксперт
Санкции могут пошатнуть устойчивость нефтедоллара, заявила эксперт - РИА Новости, 13.06.2024
Санкции могут пошатнуть устойчивость нефтедоллара, заявила эксперт
Очередные санкции США против России в теории могут иметь последствия для мирового энергетического сектора: если нефть и газ будут продаваться за юани и рубли,... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T14:22
2024-06-13T14:22
экономика
цены на нефть
сша
россия
московская биржа
высшая школа экономики (вшэ)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Очередные санкции США против России в теории могут иметь последствия для мирового энергетического сектора: если нефть и газ будут продаваться за юани и рубли, это пошатнет устойчивость "нефтедоллара", прокомментировала для РИА Новости очередной пакет американских санкций доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. США 12 июня объявили о новых санкциях против российской финансовой инфраструктуры, включая Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. Московская биржа с 13 июня приостановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом. Биржевые торги долларом и евро были перенесены на внебиржевой рынок. "Санкции против России - это способ задуматься для других стран, в особенности тех, чья политика может не понравиться США. Переход на юань в качестве валюты, которая будет задавать траекторию для других валютных пар в России - важный и неизбежный шаг в текущих реалиях", - сказала эксперт. "Очень интересны последствия для энергетического сектора - будут ли нефть и газ продаваться за юани и рубли? Если да, и этот вопрос примет общемировой характер, устойчивость нефтедоллара упадет", - добавила она. Это все в совокупности, вероятно, ускорит изменения архитектуры мировой финансовой системы в сторону ее биполярного характера, допускает Бондаренко.
https://radiosputnik.ru/20240613/sanktsii-1952576348.html
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экономика, цены на нефть, сша, россия, московская биржа, высшая школа экономики (вшэ), санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, США, Россия, Московская биржа, Высшая школа экономики (ВШЭ), Санкции в отношении России
Санкции могут пошатнуть устойчивость нефтедоллара, заявила эксперт

Эксперт: если нефть продадут за юани и рубли, это пошатнет устойчивость доллара

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота нефтяных станков - качалок
Работа нефтяных станков - качалок - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Работа нефтяных станков - качалок. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Очередные санкции США против России в теории могут иметь последствия для мирового энергетического сектора: если нефть и газ будут продаваться за юани и рубли, это пошатнет устойчивость "нефтедоллара", прокомментировала для РИА Новости очередной пакет американских санкций доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко.
США 12 июня объявили о новых санкциях против российской финансовой инфраструктуры, включая Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. Московская биржа с 13 июня приостановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом. Биржевые торги долларом и евро были перенесены на внебиржевой рынок.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
В Кремле прокомментировали новые антироссийские санкции со стороны США
Вчера, 14:10
«
"Санкции против России - это способ задуматься для других стран, в особенности тех, чья политика может не понравиться США. Переход на юань в качестве валюты, которая будет задавать траекторию для других валютных пар в России - важный и неизбежный шаг в текущих реалиях", - сказала эксперт.
"Очень интересны последствия для энергетического сектора - будут ли нефть и газ продаваться за юани и рубли? Если да, и этот вопрос примет общемировой характер, устойчивость нефтедоллара упадет", - добавила она.
Это все в совокупности, вероятно, ускорит изменения архитектуры мировой финансовой системы в сторону ее биполярного характера, допускает Бондаренко.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
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ЭкономикаЦены на нефтьСШАРоссияМосковская биржаВысшая школа экономики (ВШЭ)Санкции в отношении России
 
 
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