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Политизация доллара США наносит ущерб его статусу, заявил эксперт - РИА Новости, 13.06.2024
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13:47 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/ekspert-1952568672.html
Политизация доллара США наносит ущерб его статусу, заявил эксперт
Политизация доллара США наносит ущерб его статусу, заявил эксперт - РИА Новости, 13.06.2024
Политизация доллара США наносит ущерб его статусу, заявил эксперт
США все больше превращают доллар в оружие и политический инструмент, это неизбежно нанесет ущерб положению доллара в международной финансовой системе, считает... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T13:47
2024-06-13T13:47
экономика
сша
россия
восточная европа
московская биржа
евросоюз
санкции в отношении россии
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ПЕКИН, 13 июн – РИА Новости. США все больше превращают доллар в оружие и политический инструмент, это неизбежно нанесет ущерб положению доллара в международной финансовой системе, считает глава центра экономики России исследовательского института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук Сюй Полин. США 12 июня объявили о новых санкциях против российской финансовой инфраструктуры, включая Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. Московская биржа с 13 июня приостановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом. Биржевые торги долларом и евро были перенесены на внебиржевой рынок. В беседе с РИА Новости Сюй Полин отметил, что попадание Московской биржи под санкции окажет определенное влияние на валютные операции на российском рынке, однако внебиржевая торговля может компенсировать соответствующие торговые функции. Эксперт подчеркнул, что США и ЕС "все больше превращают доллар в оружие и политический инструмент". "Кредитный и политический риск доллара США как международной валюты продолжит расти, что неизбежно нанесет ущерб статусу доллара США в международной финансовой системе", - добавил он. При этом эксперт подчеркнул, что на международном финансовом рынке заменить доллар сегодня невозможно, дедолларизация будет медленным и долгосрочным процессом. Эксперт также добавил, что в условиях, когда Московская биржа приостановила торговлю долларами США и евро, торговая доля юаня будет увеличиваться. Сюй Полин отметил, что юань уже стал основной валютой для расчетов в двусторонней торговле между Китаем и Россией. Активы в юанях, по его словам, также составляют значительную часть валютных резервов Центрального банка России и Фонда национального благосостояния.
https://ria.ru/20240612/ekspert-1952427385.html
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сша
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экономика, сша, россия, восточная европа, московская биржа, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, США, Россия, Восточная Европа, Московская биржа, Евросоюз, Санкции в отношении России
Политизация доллара США наносит ущерб его статусу, заявил эксперт

Эксперт Сюй Полин: США превращают доллар в оружие и политический инструмент

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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ПЕКИН, 13 июн – РИА Новости. США все больше превращают доллар в оружие и политический инструмент, это неизбежно нанесет ущерб положению доллара в международной финансовой системе, считает глава центра экономики России исследовательского института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук Сюй Полин.
США 12 июня объявили о новых санкциях против российской финансовой инфраструктуры, включая Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. Московская биржа с 13 июня приостановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом. Биржевые торги долларом и евро были перенесены на внебиржевой рынок.
Американский флаг на здании Пентагона - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Эксперт рассказал, как США могут пострадать от антироссийских санкций
12 июня, 19:56
В беседе с РИА Новости Сюй Полин отметил, что попадание Московской биржи под санкции окажет определенное влияние на валютные операции на российском рынке, однако внебиржевая торговля может компенсировать соответствующие торговые функции. Эксперт подчеркнул, что США и ЕС "все больше превращают доллар в оружие и политический инструмент".
"Кредитный и политический риск доллара США как международной валюты продолжит расти, что неизбежно нанесет ущерб статусу доллара США в международной финансовой системе", - добавил он.
При этом эксперт подчеркнул, что на международном финансовом рынке заменить доллар сегодня невозможно, дедолларизация будет медленным и долгосрочным процессом.
Эксперт также добавил, что в условиях, когда Московская биржа приостановила торговлю долларами США и евро, торговая доля юаня будет увеличиваться. Сюй Полин отметил, что юань уже стал основной валютой для расчетов в двусторонней торговле между Китаем и Россией. Активы в юанях, по его словам, также составляют значительную часть валютных резервов Центрального банка России и Фонда национального благосостояния.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
ЦБ назвал биржевой курс юаня к рублю ориентиром для участников рынка
Вчера, 08:58
 
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