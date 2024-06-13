https://ria.ru/20240613/ekonomist-1952561264.html

Экономист оценила новый пакет санкций США против России

Экономист оценила новый пакет санкций США против России - РИА Новости, 13.06.2024

Экономист оценила новый пакет санкций США против России

Экономика России и торговля с ней слишком много значат для мира в целом и для отдельных стран, просто так отрезать ее нельзя, прокомментировала для РИА Новости... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T13:34

2024-06-13T13:34

2024-06-13T13:34

экономика

россия

сша

московская биржа

высшая школа экономики (вшэ)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Экономика России и торговля с ней слишком много значат для мира в целом и для отдельных стран, просто так отрезать ее нельзя, прокомментировала для РИА Новости очередной пакет американских санкций доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. США 12 июня объявили о новых санкциях против российской финансовой инфраструктуры, включая Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. Московская биржа с 13 июня приостановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом. Биржевые торги долларом и евро были перенесены на внебиржевой рынок. "Введенные санкции против НКЦ и Мосбиржи, а также включение крупнейших российских банков в список организаций российской "военно-промышленной базы" только ускорит снижение международных расчетов в долларах США и евро. Под вторичные санкции банки третьих стран, конечно же, попадать не захотят", - сказала эксперт. "Но вопрос о том, как расплачиваться за внешнюю торговлю с российскими контрагентами и через какие механизмы, в любом случае придется прорабатывать так или иначе. Экономика России и торговля с Россией слишком много значат для мировой экономики и для отдельных стран (в особенности, развивающихся), и просто так отрезать ее нельзя", - заключила она.

https://ria.ru/20240613/sanktsii-1952551618.html

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экономика, россия, сша, московская биржа, высшая школа экономики (вшэ), санкции в отношении россии