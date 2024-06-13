https://ria.ru/20240613/ekonomist-1952561264.html
Экономист оценила новый пакет санкций США против России
Экономист оценила новый пакет санкций США против России - РИА Новости, 13.06.2024
Экономист оценила новый пакет санкций США против России
Экономика России и торговля с ней слишком много значат для мира в целом и для отдельных стран, просто так отрезать ее нельзя, прокомментировала для РИА Новости... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T13:34
2024-06-13T13:34
2024-06-13T13:34
экономика
россия
сша
московская биржа
высшая школа экономики (вшэ)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Экономика России и торговля с ней слишком много значат для мира в целом и для отдельных стран, просто так отрезать ее нельзя, прокомментировала для РИА Новости очередной пакет американских санкций доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. США 12 июня объявили о новых санкциях против российской финансовой инфраструктуры, включая Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. Московская биржа с 13 июня приостановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом. Биржевые торги долларом и евро были перенесены на внебиржевой рынок. "Введенные санкции против НКЦ и Мосбиржи, а также включение крупнейших российских банков в список организаций российской "военно-промышленной базы" только ускорит снижение международных расчетов в долларах США и евро. Под вторичные санкции банки третьих стран, конечно же, попадать не захотят", - сказала эксперт. "Но вопрос о том, как расплачиваться за внешнюю торговлю с российскими контрагентами и через какие механизмы, в любом случае придется прорабатывать так или иначе. Экономика России и торговля с Россией слишком много значат для мировой экономики и для отдельных стран (в особенности, развивающихся), и просто так отрезать ее нельзя", - заключила она.
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экономика, россия, сша, московская биржа, высшая школа экономики (вшэ), санкции в отношении россии
Экономика, Россия, США, Московская биржа, Высшая школа экономики (ВШЭ), Санкции в отношении России
Экономист оценила новый пакет санкций США против России
Экономист: торговля с Россией важна для мира, просто так отрезать ее нельзя
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Экономика России и торговля с ней слишком много значат для мира в целом и для отдельных стран, просто так отрезать ее нельзя, прокомментировала для РИА Новости очередной пакет американских санкций доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко.
США 12 июня объявили о новых санкциях против российской финансовой инфраструктуры, включая Московскую биржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. Московская биржа с 13 июня приостановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом. Биржевые торги долларом и евро были перенесены на внебиржевой рынок.
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"Введенные санкции против НКЦ и Мосбиржи, а также включение крупнейших российских банков в список организаций российской "военно-промышленной базы" только ускорит снижение международных расчетов в долларах США и евро. Под вторичные санкции банки третьих стран, конечно же, попадать не захотят", - сказала эксперт.
"Но вопрос о том, как расплачиваться за внешнюю торговлю с российскими контрагентами и через какие механизмы, в любом случае придется прорабатывать так или иначе. Экономика России и торговля с Россией слишком много значат для мировой экономики и для отдельных стран (в особенности, развивающихся), и просто так отрезать ее нельзя", - заключила она.