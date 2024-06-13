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G7 договорится о принципах в отношении поставщиков особо важных товаров - РИА Новости, 13.06.2024
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09:38 13.06.2024 (обновлено: 13:56 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/ekonomika-1952485663.html
G7 договорится о принципах в отношении поставщиков особо важных товаров
G7 договорится о принципах в отношении поставщиков особо важных товаров - РИА Новости, 13.06.2024
G7 договорится о принципах в отношении поставщиков особо важных товаров
Страны G7 на саммите в Италии в совместном заявлении в области экономической безопасности договорятся об общих принципах в отношении поставщиков особо важных... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T09:38
2024-06-13T13:56
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ТОКИО, 13 июн – РИА Новости. Страны G7 на саммите в Италии в совместном заявлении в области экономической безопасности договорятся об общих принципах в отношении поставщиков особо важных товаров, что позволит избегать зависимости от какой-то одной страны, сообщила газета "Иомиури". На основании этих принципов страны группы в будущем выработают конкретные критерии в отношении поставщиков. Это будет сделано во избежание зависимости от одной страны-поставщика на фоне того, что китайские полупроводники и электромобили активно захватывают рынок в Европе. В случае государственных закупок страны будут исходить не только из предложенных цен, но и соблюдения поставщиком таких принципов как удовлетворительность мер кибербезопасности в отношении кибератак, защита от утечек и злоупотребления информацией, защита прав рабочих – отсутствие принудительного труда и расовой дискриминации, а также прозрачность производства и материалов. Саммит G7 открывается сегодня в Италии.
https://ria.ru/20240613/g7-1952155094.html
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италия, европа, g7, в мире
Италия, Европа, G7, В мире
G7 договорится о принципах в отношении поставщиков особо важных товаров

"Иомиури": страны G7 договорятся об общих принципах в отношении поставщиков

© AP Photo / Christopher FurlongЗаседание круглого стола в рамках саммита G7 в Борго-Эгнация, Италия. 13 июня 2024
Заседание круглого стола в рамках саммита G7 в Борго-Эгнация, Италия. 13 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© AP Photo / Christopher Furlong
Заседание круглого стола в рамках саммита G7 в Борго-Эгнация, Италия. 13 июня 2024
Читать ria.ru в
ТОКИО, 13 июн – РИА Новости. Страны G7 на саммите в Италии в совместном заявлении в области экономической безопасности договорятся об общих принципах в отношении поставщиков особо важных товаров, что позволит избегать зависимости от какой-то одной страны, сообщила газета "Иомиури".
На основании этих принципов страны группы в будущем выработают конкретные критерии в отношении поставщиков. Это будет сделано во избежание зависимости от одной страны-поставщика на фоне того, что китайские полупроводники и электромобили активно захватывают рынок в Европе.
Флаги стран — участниц объединения Большая семерка - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
"Группа семи" ("Большая семерка", G7)
Вчера, 00:45
В случае государственных закупок страны будут исходить не только из предложенных цен, но и соблюдения поставщиком таких принципов как удовлетворительность мер кибербезопасности в отношении кибератак, защита от утечек и злоупотребления информацией, защита прав рабочих – отсутствие принудительного труда и расовой дискриминации, а также прозрачность производства и материалов.
Саммит G7 открывается сегодня в Италии.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Макрон не примет участия в саммите G7, сообщили СМИ
24 февраля, 15:45
 
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