G7 договорится о принципах в отношении поставщиков особо важных товаров
"Иомиури": страны G7 договорятся об общих принципах в отношении поставщиков
© AP Photo / Christopher FurlongЗаседание круглого стола в рамках саммита G7 в Борго-Эгнация, Италия. 13 июня 2024
© AP Photo / Christopher Furlong
Заседание круглого стола в рамках саммита G7 в Борго-Эгнация, Италия. 13 июня 2024
ТОКИО, 13 июн – РИА Новости. Страны G7 на саммите в Италии в совместном заявлении в области экономической безопасности договорятся об общих принципах в отношении поставщиков особо важных товаров, что позволит избегать зависимости от какой-то одной страны, сообщила газета "Иомиури".
На основании этих принципов страны группы в будущем выработают конкретные критерии в отношении поставщиков. Это будет сделано во избежание зависимости от одной страны-поставщика на фоне того, что китайские полупроводники и электромобили активно захватывают рынок в Европе.
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В случае государственных закупок страны будут исходить не только из предложенных цен, но и соблюдения поставщиком таких принципов как удовлетворительность мер кибербезопасности в отношении кибератак, защита от утечек и злоупотребления информацией, защита прав рабочих – отсутствие принудительного труда и расовой дискриминации, а также прозрачность производства и материалов.
Саммит G7 открывается сегодня в Италии.
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