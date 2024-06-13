https://ria.ru/20240613/ekonomika-1952485663.html

G7 договорится о принципах в отношении поставщиков особо важных товаров

G7 договорится о принципах в отношении поставщиков особо важных товаров - РИА Новости, 13.06.2024

G7 договорится о принципах в отношении поставщиков особо важных товаров

Страны G7 на саммите в Италии в совместном заявлении в области экономической безопасности договорятся об общих принципах в отношении поставщиков особо важных... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T09:38

2024-06-13T09:38

2024-06-13T13:56

италия

европа

g7

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952571453_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_82b86860cb833a9e847b8c5ef12066ee.jpg

ТОКИО, 13 июн – РИА Новости. Страны G7 на саммите в Италии в совместном заявлении в области экономической безопасности договорятся об общих принципах в отношении поставщиков особо важных товаров, что позволит избегать зависимости от какой-то одной страны, сообщила газета "Иомиури". На основании этих принципов страны группы в будущем выработают конкретные критерии в отношении поставщиков. Это будет сделано во избежание зависимости от одной страны-поставщика на фоне того, что китайские полупроводники и электромобили активно захватывают рынок в Европе. В случае государственных закупок страны будут исходить не только из предложенных цен, но и соблюдения поставщиком таких принципов как удовлетворительность мер кибербезопасности в отношении кибератак, защита от утечек и злоупотребления информацией, защита прав рабочих – отсутствие принудительного труда и расовой дискриминации, а также прозрачность производства и материалов. Саммит G7 открывается сегодня в Италии.

https://ria.ru/20240613/g7-1952155094.html

https://ria.ru/20240224/makron-1929283023.html

италия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

италия, европа, g7, в мире