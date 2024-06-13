https://ria.ru/20240613/efimov-1952294503.html

Ефимов: автодорогу Марьино – Саларьево продлят на юг

Ефимов: автодорогу Марьино – Саларьево продлят на юг - РИА Новости, 13.06.2024

Ефимов: автодорогу Марьино – Саларьево продлят на юг

Автодорогу Марьино – Саларьево, представляющую собой первый дублер Калужского и Киевского шоссе, продлят на юг, в результате чего протяженность трассы... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T09:06

2024-06-13T09:06

2024-06-13T09:53

владимир ефимов (правительство москвы)

городское хозяйство москвы

градостроительный комплекс москвы

москва

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МОСКВА, 13 июня - РИА Новости. Автодорогу Марьино – Саларьево, представляющую собой первый дублер Калужского и Киевского шоссе, продлят на юг, в результате чего протяженность трассы увеличится почти на 3 километра, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он отметил, что третья очередь трассы пройдет до перспективного поперечного направления Минское шоссе – Троицк – Андреевское – Варшавское шоссе. Приступить к проектирование нового участка планируется уже в текущем году."Таким образом, мы создадим альтернативный маршрут со стороны Троицка практически до Москвы в старых границах без выезда на Калужское шоссе. Благодаря этому общая протяженность трассы Марьино – Саларьево увеличится на 2,7 километра с 13,7 до 16,4 километра. ", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.В сообщении напоминается, что автодорога Марьино – Саларьево идет параллельно Киевскому и Калужскому шоссе и связывает трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе и М3 "Украина" ‒ Сосенки – Ямонтово."Ввод в эксплуатацию перспективного участка позволит еще больше разгрузить федеральные магистрали, сократив водителям и пассажирам общественного транспорта время в пути. Новая эстакада позволит увеличить пропускную способность самой трассы Марьино – Саларьево", – отметил в свою очередь глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.Он также добавил, что благодаря продлению трассы станции метро "Филатов Луг" и "Прокшино" станут доступнее для жителей Троицка и ряда расположенных поблизости от него населенных пунктов.В Новой Москве, начиная с 2012 года, возвели более 380 километров автодорог. Это около 50 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, в их составе – шесть путепроводов через железнодорожные пути и 39 мостов. Общая протяженность автодорог в ТиНАО достигает 1 тысячи километров. Это в полтора раза больше, чем до присоединения территории к Москве.До конца 2026 года в Новой Москве ожидается ввести в строй еще свыше 100 километров автодорог в рамках Адресной инвестпрограммы Москвы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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