Ефимов: автодорогу Марьино – Саларьево продлят на юг
Ефимов: автодорогу Марьино – Саларьево продлят на юг
© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыВладимир Ефимов
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 13 июня - РИА Новости. Автодорогу Марьино – Саларьево, представляющую собой первый дублер Калужского и Киевского шоссе, продлят на юг, в результате чего протяженность трассы увеличится почти на 3 километра, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он отметил, что третья очередь трассы пройдет до перспективного поперечного направления Минское шоссе – Троицк – Андреевское – Варшавское шоссе. Приступить к проектирование нового участка планируется уже в текущем году.
"Таким образом, мы создадим альтернативный маршрут со стороны Троицка практически до Москвы в старых границах без выезда на Калужское шоссе. Благодаря этому общая протяженность трассы Марьино – Саларьево увеличится на 2,7 километра с 13,7 до 16,4 километра. ", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.
В сообщении напоминается, что автодорога Марьино – Саларьево идет параллельно Киевскому и Калужскому шоссе и связывает трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе и М3 "Украина" ‒ Сосенки – Ямонтово.
"Ввод в эксплуатацию перспективного участка позволит еще больше разгрузить федеральные магистрали, сократив водителям и пассажирам общественного транспорта время в пути. Новая эстакада позволит увеличить пропускную способность самой трассы Марьино – Саларьево", – отметил в свою очередь глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
Он также добавил, что благодаря продлению трассы станции метро "Филатов Луг" и "Прокшино" станут доступнее для жителей Троицка и ряда расположенных поблизости от него населенных пунктов.
В Новой Москве, начиная с 2012 года, возвели более 380 километров автодорог. Это около 50 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, в их составе – шесть путепроводов через железнодорожные пути и 39 мостов. Общая протяженность автодорог в ТиНАО достигает 1 тысячи километров. Это в полтора раза больше, чем до присоединения территории к Москве.
До конца 2026 года в Новой Москве ожидается ввести в строй еще свыше 100 километров автодорог в рамках Адресной инвестпрограммы Москвы.