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Взаимная торговля стран ЕАЭС выросла за три месяца 2024 года - РИА Новости, 13.06.2024
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11:30 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/eaes-1952523688.html
Взаимная торговля стран ЕАЭС выросла за три месяца 2024 года
Взаимная торговля стран ЕАЭС выросла за три месяца 2024 года - РИА Новости, 13.06.2024
Взаимная торговля стран ЕАЭС выросла за три месяца 2024 года
Взаимная торговля государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в январе-марте текущего года выросла на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T11:30
2024-06-13T11:30
экономика
россия
новосибирск
евразийский экономический союз
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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НОВОСИБИРСК, 13 июн – РИА Новости. Взаимная торговля государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в январе-марте текущего года выросла на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил в четверг замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вольвач. "За прошлый 2023 год взаимная торговля государств-членов ЕАЭС выросла на 5,4% по отношению к 2022 году и достигла 7,4 триллиона рублей. Это рекордная цифра за десять лет существования союза, и думаю, что это не предел", - сказал он, выступая по видеосвязи на проходящей в Новосибирске VI международной конференции "Экспорт в страны ЕАЭС-2024". Вольвач отметил, что страны ЕАЭС продолжают наращивать и взаимную торговлю, и торговлю с третьими странами. "По сравнению с аналогичным периодом 2023 года за январь-март 2024 года взаимная торговля государств-членов ЕАЭС выросла еще на 7%", - сообщил он. "Таким образом, темпы роста по этим месяцам еще выше, чем за прошлый год. Посмотрим с чем мы закончим год, но тенденция очень и очень неплохая. В стоимостном выражении это почти 2 триллиона российских рублей. Мы предпринимаем все возможные шаги, чтобы сохранить эту тенденцию", - добавил Вольвач.
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экономика, россия, новосибирск, евразийский экономический союз, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Новосибирск, Евразийский экономический союз, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Взаимная торговля стран ЕАЭС выросла за три месяца 2024 года

Взаимная торговля стран ЕАЭС в январе-марте выросла на семь процентов

© Sputnik / Владислав Воднев | Перейти в медиабанкФлаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
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НОВОСИБИРСК, 13 июн – РИА Новости. Взаимная торговля государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в январе-марте текущего года выросла на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил в четверг замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вольвач.
"За прошлый 2023 год взаимная торговля государств-членов ЕАЭС выросла на 5,4% по отношению к 2022 году и достигла 7,4 триллиона рублей. Это рекордная цифра за десять лет существования союза, и думаю, что это не предел", - сказал он, выступая по видеосвязи на проходящей в Новосибирске VI международной конференции "Экспорт в страны ЕАЭС-2024".
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Вольвач отметил, что страны ЕАЭС продолжают наращивать и взаимную торговлю, и торговлю с третьими странами.
"По сравнению с аналогичным периодом 2023 года за январь-март 2024 года взаимная торговля государств-членов ЕАЭС выросла еще на 7%", - сообщил он.
"Таким образом, темпы роста по этим месяцам еще выше, чем за прошлый год. Посмотрим с чем мы закончим год, но тенденция очень и очень неплохая. В стоимостном выражении это почти 2 триллиона российских рублей. Мы предпринимаем все возможные шаги, чтобы сохранить эту тенденцию", - добавил Вольвач.
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ЭкономикаРоссияНовосибирскЕвразийский экономический союзМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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