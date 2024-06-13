https://ria.ru/20240613/eaes-1952523688.html

Взаимная торговля стран ЕАЭС выросла за три месяца 2024 года

Взаимная торговля стран ЕАЭС выросла за три месяца 2024 года - РИА Новости, 13.06.2024

Взаимная торговля стран ЕАЭС выросла за три месяца 2024 года

Взаимная торговля государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в январе-марте текущего года выросла на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T11:30

2024-06-13T11:30

2024-06-13T11:30

экономика

россия

новосибирск

евразийский экономический союз

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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НОВОСИБИРСК, 13 июн – РИА Новости. Взаимная торговля государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в январе-марте текущего года выросла на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил в четверг замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вольвач. "За прошлый 2023 год взаимная торговля государств-членов ЕАЭС выросла на 5,4% по отношению к 2022 году и достигла 7,4 триллиона рублей. Это рекордная цифра за десять лет существования союза, и думаю, что это не предел", - сказал он, выступая по видеосвязи на проходящей в Новосибирске VI международной конференции "Экспорт в страны ЕАЭС-2024". Вольвач отметил, что страны ЕАЭС продолжают наращивать и взаимную торговлю, и торговлю с третьими странами. "По сравнению с аналогичным периодом 2023 года за январь-март 2024 года взаимная торговля государств-членов ЕАЭС выросла еще на 7%", - сообщил он. "Таким образом, темпы роста по этим месяцам еще выше, чем за прошлый год. Посмотрим с чем мы закончим год, но тенденция очень и очень неплохая. В стоимостном выражении это почти 2 триллиона российских рублей. Мы предпринимаем все возможные шаги, чтобы сохранить эту тенденцию", - добавил Вольвач.

https://ria.ru/20240610/filippiny-1951853512.html

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Дарья Буймова

экономика, россия, новосибирск, евразийский экономический союз, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)