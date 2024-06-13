https://ria.ru/20240613/dtp-1952564430.html

Депутат Госдумы попал в больницу после ДТП, сообщил источник

Депутат Госдумы попал в больницу после ДТП, сообщил источник - РИА Новости, 13.06.2024

Депутат Госдумы попал в больницу после ДТП, сообщил источник

Депутат Госдумы Алексей Езубов попал в больницу после аварии в Подмосковье, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T13:39

2024-06-13T13:39

2024-06-13T14:44

происшествия

госдума рф

истра

московская область (подмосковье)

авто

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Езубов попал в больницу после аварии в Подмосковье, сообщил РИА Новости информированный источник."В районе Истры произошло ДТП с участием машины депутата Алексея Езубова. Политик и водитель другого автомобиля госпитализированы", — сказал собеседник агентства. По его словам, устанавливаются обстоятельства произошедшего.В пресс-службе подмосковного главка МВД уточнили РИА Новости, что авария произошла днем в среду, столкнулись "два автомобиля иностранного производства".

https://ria.ru/20240404/plemyannik-1937927664.html

истра

московская область (подмосковье)

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Кирилл Волков

происшествия, госдума рф, истра, московская область (подмосковье), авто