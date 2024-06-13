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Депутат Госдумы попал в больницу после ДТП, сообщил источник - РИА Новости, 13.06.2024
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13:39 13.06.2024 (обновлено: 14:44 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/dtp-1952564430.html
Депутат Госдумы попал в больницу после ДТП, сообщил источник
Депутат Госдумы попал в больницу после ДТП, сообщил источник - РИА Новости, 13.06.2024
Депутат Госдумы попал в больницу после ДТП, сообщил источник
Депутат Госдумы Алексей Езубов попал в больницу после аварии в Подмосковье, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T13:39
2024-06-13T14:44
происшествия
госдума рф
истра
московская область (подмосковье)
авто
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Езубов попал в больницу после аварии в Подмосковье, сообщил РИА Новости информированный источник."В районе Истры произошло ДТП с участием машины депутата Алексея Езубова. Политик и водитель другого автомобиля госпитализированы", — сказал собеседник агентства. По его словам, устанавливаются обстоятельства произошедшего.В пресс-службе подмосковного главка МВД уточнили РИА Новости, что авария произошла днем в среду, столкнулись "два автомобиля иностранного производства".
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истра
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Происшествия, Госдума РФ, Истра, Московская область (Подмосковье), Авто
Депутат Госдумы попал в больницу после ДТП, сообщил источник

Депутат Госдумы Езубов попал в больницу после аварии в районе подмосковной Истры

© Фото : Партия "Единая Россия"Депутат Госдумы Алексей Езубов
Депутат Госдумы Алексей Езубов - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© Фото : Партия "Единая Россия"
Депутат Госдумы Алексей Езубов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Езубов попал в больницу после аварии в Подмосковье, сообщил РИА Новости информированный источник.
"В районе Истры произошло ДТП с участием машины депутата Алексея Езубова. Политик и водитель другого автомобиля госпитализированы", — сказал собеседник агентства.
По его словам, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В пресс-службе подмосковного главка МВД уточнили РИА Новости, что авария произошла днем в среду, столкнулись "два автомобиля иностранного производства".
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ПроисшествияГосдума РФИстраМосковская область (Подмосковье)Авто
 
 
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