В Волгоградской области пьяный водитель насмерть сбил двух девочек
В Райгороде Волгоградской области пьяный водитель сбил двух 14-летних девочек
© Фото : Волгоградский Следком/TelegramСотрудники СК РФ на месте происшествия, где нетрезвый водитель насмерть сбил двух несовершеннолетних в поселке Райгород Волгоградской области. 13 июня 2024
Сотрудники СК РФ на месте происшествия, где нетрезвый водитель насмерть сбил двух несовершеннолетних в поселке Райгород Волгоградской области. 13 июня 2024
ВОЛГОГРАД,13 июн - РИА Новости. Пьяный водитель сбил насмерть двух 14-летних девочек в поселке Райгород Волгоградской области, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
"Предварительно установлено, что 12 июня 2024 года примерно в 22 часа подозреваемый, управляя своим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, двигался по улице Советской в поселке Райгород Светлоярского района, где совершил наезд на двух 14-летних девочек, которые от полученных травм скончались", - говорится в сообщении ведомства.
В Дагестане пьяный водитель насмерть сбил ребенка
22 марта, 01:31
Отмечается, что водитель задержан. СК возбудил против него уголовное дело за нарушение правил дорожного движения в пьяном виде, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.
По информации прокуратуры Волгоградской области, подозреваемый в совершении ДТП не справился с управлением автомобиля и сбил девочек, которые шли по обочине. Надзорное ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела.