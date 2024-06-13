Рейтинг@Mail.ru
В Волгоградской области пьяный водитель насмерть сбил двух девочек - РИА Новости, 13.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:15 13.06.2024 (обновлено: 11:09 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/dtp-1952475442.html
В Волгоградской области пьяный водитель насмерть сбил двух девочек
В Волгоградской области пьяный водитель насмерть сбил двух девочек - РИА Новости, 13.06.2024
В Волгоградской области пьяный водитель насмерть сбил двух девочек
Пьяный водитель сбил насмерть двух 14-летних девочек в поселке Райгород Волгоградской области, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T08:15
2024-06-13T11:09
происшествия
авто
волгоградская область
советский
светлоярский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952513259_0:0:1260:708_1920x0_80_0_0_75126f1031e5eb1e71388e880be77498.jpg
ВОЛГОГРАД,13 июн - РИА Новости. Пьяный водитель сбил насмерть двух 14-летних девочек в поселке Райгород Волгоградской области, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону. "Предварительно установлено, что 12 июня 2024 года примерно в 22 часа подозреваемый, управляя своим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, двигался по улице Советской в поселке Райгород Светлоярского района, где совершил наезд на двух 14-летних девочек, которые от полученных травм скончались", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что водитель задержан. СК возбудил против него уголовное дело за нарушение правил дорожного движения в пьяном виде, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. По информации прокуратуры Волгоградской области, подозреваемый в совершении ДТП не справился с управлением автомобиля и сбил девочек, которые шли по обочине. Надзорное ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела.
https://ria.ru/20240322/dtp-1934827029.html
https://ria.ru/20240603/proisshestviya-1950112096.html
волгоградская область
советский
светлоярский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952513259_0:0:944:708_1920x0_80_0_0_f8099d6580a51ec9f70e76d529e525e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, волгоградская область, советский , светлоярский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Авто, Волгоградская область, Советский , Светлоярский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Волгоградской области пьяный водитель насмерть сбил двух девочек

В Райгороде Волгоградской области пьяный водитель сбил двух 14-летних девочек

© Фото : Волгоградский Следком/TelegramСотрудники СК РФ на месте происшествия, где нетрезвый водитель насмерть сбил двух несовершеннолетних в поселке Райгород Волгоградской области. 13 июня 2024
Сотрудники СК РФ на месте происшествия, где нетрезвый водитель насмерть сбил двух несовершеннолетних в поселке Райгород Волгоградской области. 13 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© Фото : Волгоградский Следком/Telegram
Сотрудники СК РФ на месте происшествия, где нетрезвый водитель насмерть сбил двух несовершеннолетних в поселке Райгород Волгоградской области. 13 июня 2024
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД,13 июн - РИА Новости. Пьяный водитель сбил насмерть двух 14-летних девочек в поселке Райгород Волгоградской области, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
"Предварительно установлено, что 12 июня 2024 года примерно в 22 часа подозреваемый, управляя своим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, двигался по улице Советской в поселке Райгород Светлоярского района, где совершил наезд на двух 14-летних девочек, которые от полученных травм скончались", - говорится в сообщении ведомства.
Место происшествия где автомобилист сбил ребенка в Дагестане. 22 марта 2024
В Дагестане пьяный водитель насмерть сбил ребенка
22 марта, 01:31
Отмечается, что водитель задержан. СК возбудил против него уголовное дело за нарушение правил дорожного движения в пьяном виде, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.
По информации прокуратуры Волгоградской области, подозреваемый в совершении ДТП не справился с управлением автомобиля и сбил девочек, которые шли по обочине. Надзорное ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела.
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ДТП в Нальчике, в котором погибло три человека, совершил полицейский
3 июня, 11:03
 
ПроисшествияАвтоВолгоградская областьСоветскийСветлоярский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала