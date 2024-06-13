https://ria.ru/20240613/dtp-1952475442.html

В Волгоградской области пьяный водитель насмерть сбил двух девочек

В Волгоградской области пьяный водитель насмерть сбил двух девочек - РИА Новости, 13.06.2024

В Волгоградской области пьяный водитель насмерть сбил двух девочек

Пьяный водитель сбил насмерть двух 14-летних девочек в поселке Райгород Волгоградской области, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T08:15

2024-06-13T08:15

2024-06-13T11:09

происшествия

авто

волгоградская область

советский

светлоярский район

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952513259_0:0:1260:708_1920x0_80_0_0_75126f1031e5eb1e71388e880be77498.jpg

ВОЛГОГРАД,13 июн - РИА Новости. Пьяный водитель сбил насмерть двух 14-летних девочек в поселке Райгород Волгоградской области, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону. "Предварительно установлено, что 12 июня 2024 года примерно в 22 часа подозреваемый, управляя своим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, двигался по улице Советской в поселке Райгород Светлоярского района, где совершил наезд на двух 14-летних девочек, которые от полученных травм скончались", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что водитель задержан. СК возбудил против него уголовное дело за нарушение правил дорожного движения в пьяном виде, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. По информации прокуратуры Волгоградской области, подозреваемый в совершении ДТП не справился с управлением автомобиля и сбил девочек, которые шли по обочине. Надзорное ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела.

https://ria.ru/20240322/dtp-1934827029.html

https://ria.ru/20240603/proisshestviya-1950112096.html

волгоградская область

советский

светлоярский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, волгоградская область, советский , светлоярский район, следственный комитет россии (ск рф)