https://ria.ru/20240613/dozhd-1952630516.html
В Москве ликвидируют последствия дождя
В Москве ликвидируют последствия дождя - РИА Новости, 13.06.2024
В Москве ликвидируют последствия дождя
Специалисты продолжают ликвидировать скопления воды на территориях Москвы после дождя, который обрушился на столицу в четверг, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T16:43
2024-06-13T16:43
2024-06-13T16:43
происшествия
городское хозяйство москвы
москва
рублевское шоссе
мосводосток
экология в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952629246_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c8e11b994c3fa34aff197201801f2bb1.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Специалисты продолжают ликвидировать скопления воды на территориях Москвы после дождя, который обрушился на столицу в четверг, сообщается в Telegram-канале Мосводостока. В ведомстве отметили, что сотрудники и специализированная техника Мосводостока дежурят во всех административных округах столицы для проведения необходимых мероприятий по пропуску поверхностного стока в водосточную сеть. "Продолжаем ликвидировать временные скопления воды на городских территориях... В частности, ликвидированы скопления воды на Рублевском шоссе, улицах Народное Ополчение, 800-летия Москвы, Хачатуряна, Пришвина, Клязьминская, Троекуровском проезде и многих других. Движение автотранспорта осуществляется без затруднений", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240613/voda-1952593683.html
москва
рублевское шоссе
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952629246_134:0:1574:1080_1920x0_80_0_0_47eaa37ec71820e5751ee2235263b9dc.jpg
Специалисты Мосводостока ликвидируют последствия ливня в столице
Специалисты Мосводостока работают на улицах столицы, ликвидируя последствия сегодняшнего ливня, сообщили в комплексе городского хозяйства. Синоптики говорят, что с начала июня в столице выпало уже 162% месячной нормы осадков.
2024-06-13T16:43
true
PT0M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, городское хозяйство москвы, москва, рублевское шоссе, мосводосток, экология в россии
Происшествия, Городское хозяйство Москвы, Москва, Рублевское шоссе, Мосводосток, Экология в России
В Москве ликвидируют последствия дождя
В Мосводостоке рассказали о ликвидации скоплений воды после дождя