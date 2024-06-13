https://ria.ru/20240613/dozhd-1952630516.html

В Москве ликвидируют последствия дождя

В Москве ликвидируют последствия дождя - РИА Новости, 13.06.2024

В Москве ликвидируют последствия дождя

Специалисты продолжают ликвидировать скопления воды на территориях Москвы после дождя, который обрушился на столицу в четверг, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T16:43

2024-06-13T16:43

2024-06-13T16:43

происшествия

городское хозяйство москвы

москва

рублевское шоссе

мосводосток

экология в россии

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Специалисты продолжают ликвидировать скопления воды на территориях Москвы после дождя, который обрушился на столицу в четверг, сообщается в Telegram-канале Мосводостока. В ведомстве отметили, что сотрудники и специализированная техника Мосводостока дежурят во всех административных округах столицы для проведения необходимых мероприятий по пропуску поверхностного стока в водосточную сеть. "Продолжаем ликвидировать временные скопления воды на городских территориях... В частности, ликвидированы скопления воды на Рублевском шоссе, улицах Народное Ополчение, 800-летия Москвы, Хачатуряна, Пришвина, Клязьминская, Троекуровском проезде и многих других. Движение автотранспорта осуществляется без затруднений", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240613/voda-1952593683.html

москва

рублевское шоссе

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Специалисты Мосводостока ликвидируют последствия ливня в столице Специалисты Мосводостока работают на улицах столицы, ликвидируя последствия сегодняшнего ливня, сообщили в комплексе городского хозяйства. Синоптики говорят, что с начала июня в столице выпало уже 162% месячной нормы осадков. 2024-06-13T16:43 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, городское хозяйство москвы, москва, рублевское шоссе, мосводосток, экология в россии