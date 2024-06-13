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В Москве ликвидируют последствия дождя - РИА Новости, 13.06.2024
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16:43 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/dozhd-1952630516.html
В Москве ликвидируют последствия дождя
В Москве ликвидируют последствия дождя - РИА Новости, 13.06.2024
В Москве ликвидируют последствия дождя
Специалисты продолжают ликвидировать скопления воды на территориях Москвы после дождя, который обрушился на столицу в четверг, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T16:43
2024-06-13T16:43
происшествия
городское хозяйство москвы
москва
рублевское шоссе
мосводосток
экология в россии
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Специалисты продолжают ликвидировать скопления воды на территориях Москвы после дождя, который обрушился на столицу в четверг, сообщается в Telegram-канале Мосводостока. В ведомстве отметили, что сотрудники и специализированная техника Мосводостока дежурят во всех административных округах столицы для проведения необходимых мероприятий по пропуску поверхностного стока в водосточную сеть. "Продолжаем ликвидировать временные скопления воды на городских территориях... В частности, ликвидированы скопления воды на Рублевском шоссе, улицах Народное Ополчение, 800-летия Москвы, Хачатуряна, Пришвина, Клязьминская, Троекуровском проезде и многих других. Движение автотранспорта осуществляется без затруднений", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240613/voda-1952593683.html
москва
рублевское шоссе
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353
60
Специалисты Мосводостока ликвидируют последствия ливня в столице
Специалисты Мосводостока работают на улицах столицы, ликвидируя последствия сегодняшнего ливня, сообщили в комплексе городского хозяйства. Синоптики говорят, что с начала июня в столице выпало уже 162% месячной нормы осадков.
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происшествия, городское хозяйство москвы, москва, рублевское шоссе, мосводосток, экология в россии
Происшествия, Городское хозяйство Москвы, Москва, Рублевское шоссе, Мосводосток, Экология в России
В Москве ликвидируют последствия дождя

В Мосводостоке рассказали о ликвидации скоплений воды после дождя

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Специалисты продолжают ликвидировать скопления воды на территориях Москвы после дождя, который обрушился на столицу в четверг, сообщается в Telegram-канале Мосводостока.
В ведомстве отметили, что сотрудники и специализированная техника Мосводостока дежурят во всех административных округах столицы для проведения необходимых мероприятий по пропуску поверхностного стока в водосточную сеть.
"Продолжаем ликвидировать временные скопления воды на городских территориях... В частности, ликвидированы скопления воды на Рублевском шоссе, улицах Народное Ополчение, 800-летия Москвы, Хачатуряна, Пришвина, Клязьминская, Троекуровском проезде и многих других. Движение автотранспорта осуществляется без затруднений", - говорится в сообщении.
Автобус, застрявший из-за сильного дождя на Клязьминской улице в Москве
В Москве автобус застрял в луже на дороге
Вчера, 15:03
 
ПроисшествияГородское хозяйство МосквыМоскваРублевское шоссеМосводостокЭкология в России
 
 
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