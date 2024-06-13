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В Москве перекрыли движение по Клязьминской улице
В Москве перекрыли движение по Клязьминской улице - РИА Новости, 13.06.2024
В Москве перекрыли движение по Клязьминской улице
Движение по Клязьминской улице в Москве перекрыто в связи с подтоплением проезжей части из-за сверхсильных осадков, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T14:25
2024-06-13T14:25
2024-06-13T14:25
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Движение по Клязьминской улице в Москве перекрыто в связи с подтоплением проезжей части из-за сверхсильных осадков, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Движение по Клязьминской улице перекрыто в связи с подтоплением проезжей части из-за сверхсильных осадков", - говорится в сообщении.
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городское хозяйство москвы, москва, происшествия
Городское хозяйство Москвы, Москва, Происшествия
В Москве перекрыли движение по Клязьминской улице
В Москве перекрыли движение по Клязьминской улице из-за подтопления дороги