https://ria.ru/20240613/doroga-1952582677.html

В Москве перекрыли движение по Клязьминской улице

В Москве перекрыли движение по Клязьминской улице - РИА Новости, 13.06.2024

В Москве перекрыли движение по Клязьминской улице

Движение по Клязьминской улице в Москве перекрыто в связи с подтоплением проезжей части из-за сверхсильных осадков, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T14:25

2024-06-13T14:25

2024-06-13T14:25

городское хозяйство москвы

москва

происшествия

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Движение по Клязьминской улице в Москве перекрыто в связи с подтоплением проезжей части из-за сверхсильных осадков, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "Движение по Клязьминской улице перекрыто в связи с подтоплением проезжей части из-за сверхсильных осадков", - говорится в сообщении.

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городское хозяйство москвы, москва, происшествия