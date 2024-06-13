https://ria.ru/20240613/dollar-1952456698.html

Центробанк приостановил торги гонконгским долларом

Центробанк приостановил торги гонконгским долларом - РИА Новости, 13.06.2024

Центробанк приостановил торги гонконгским долларом

Банк России с 13 июня приостанавливает торги гонконгским долларом и меняет время начала торговой сессии на валютном рынке и рынке драгметаллов Мосбиржи,... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T00:42

2024-06-13T00:42

2024-06-13T01:03

экономика

центральный банк рф (цб рф)

сша

московская биржа

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Банк России с 13 июня приостанавливает торги гонконгским долларом и меняет время начала торговой сессии на валютном рынке и рынке драгметаллов Мосбиржи, говорится в сообщении регулятора.Как пояснили в ЦБ, в четверг торговая сессия на валютном рынке и рынке драгметаллов в валютах, отличных от доллара США, евро и гонконгского доллара, стартует в 9.50 мск.В среду Минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России. В список среди прочего попали Мосбиржа и ее дочерние компании — Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр. На этом фоне биржа приостановила проведение торгов и расчеты поставочных инструментов в долларах и евро. Как уточнили позднее в Центробанке, сделки с долларом и евро после санкций против Мосбиржи продолжат совершаться на внебиржевом рынке.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.

https://ria.ru/20240612/sanktsii-1952454198.html

https://ria.ru/20240613/birzha-1952457022.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), сша, московская биржа