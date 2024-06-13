Центробанк приостановил торги гонконгским долларом
ЦБ принял решение с 13 июня приостановить торги гонконгским долларом
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Банк России с 13 июня приостанавливает торги гонконгским долларом и меняет время начала торговой сессии на валютном рынке и рынке драгметаллов Мосбиржи, говорится в сообщении регулятора.
Как пояснили в ЦБ, в четверг торговая сессия на валютном рынке и рынке драгметаллов в валютах, отличных от доллара США, евро и гонконгского доллара, стартует в 9.50 мск.
В среду Минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России. В список среди прочего попали Мосбиржа и ее дочерние компании — Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр. На этом фоне биржа приостановила проведение торгов и расчеты поставочных инструментов в долларах и евро.
Как уточнили позднее в Центробанке, сделки с долларом и евро после санкций против Мосбиржи продолжат совершаться на внебиржевом рынке.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.