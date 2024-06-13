https://ria.ru/20240613/denge-1952591255.html

Роспотребнадзор исключил вспышку лихорадки денге в России

Роспотребнадзор исключил вспышку лихорадки денге в России - РИА Новости, 13.06.2024

Роспотребнадзор исключил вспышку лихорадки денге в России

Вспышка лихорадки денге в России исключена, ведется постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T14:48

2024-06-13T14:48

2024-06-13T14:48

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европа

юго-восточная азия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Вспышка лихорадки денге в России исключена, ведется постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. По сообщениям в СМИ в Европе растет число случаев заболевания лихорадкой денге, вызванных изменением климата и распространением комаров. Подъем заболеваемости в настоящее время отмечается в странах Панамериканского региона и Юго-Восточной Азии, уточнили в пресс-службе. "Вспышка лихорадки денге в РФ исключена. Специалисты Роспотребнадзора на постоянной основе ведут мониторинг эпидемиологической ситуации не только в РФ, но и в других странах", - говорится в сообщении. Ежегодно на территории России регистрируются завозные случаи лихорадки денге из Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Индии, Доминиканской Республики, отметили в ведомстве. Для выявления заболевания в России учеными ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработаны высокоточные тест-системы, позволяющие обнаружить лихорадку, пояснили в пресс-службе. Туристам при планировании путешествий в страны с тропическим и субтропическим климатом необходимо учитывать рекомендации по предупреждению лихорадки денге - носить одежду максимально закрывающую тело, использовать средства индивидуальной защиты, отпугивающие насекомых, в номерах отелей использовать фумигаторы, применять противомоскитные сетки на дверях, над кроватью и на окнах, хранить запасы питьевой воды в закрытых емкостях, подчеркнули в Роспотребнадзоре. Переносчиками заболевания являются комары Aedes Albopictus, которые не обитают на территории России, за исключением отдельных южных территорий, заболевание не передается от человека к человеку, добавили в ведомстве.

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https://ria.ru/20240206/likhoradka-1925742662.html

https://ria.ru/20231222/zarazhenie-1917484979.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, европа, юго-восточная азия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество