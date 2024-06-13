https://ria.ru/20240613/denge-1952591255.html
Роспотребнадзор исключил вспышку лихорадки денге в России
Роспотребнадзор исключил вспышку лихорадки денге в России - РИА Новости, 13.06.2024
Роспотребнадзор исключил вспышку лихорадки денге в России
Вспышка лихорадки денге в России исключена, ведется постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T14:48
2024-06-13T14:48
2024-06-13T14:48
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Вспышка лихорадки денге в России исключена, ведется постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. По сообщениям в СМИ в Европе растет число случаев заболевания лихорадкой денге, вызванных изменением климата и распространением комаров. Подъем заболеваемости в настоящее время отмечается в странах Панамериканского региона и Юго-Восточной Азии, уточнили в пресс-службе. "Вспышка лихорадки денге в РФ исключена. Специалисты Роспотребнадзора на постоянной основе ведут мониторинг эпидемиологической ситуации не только в РФ, но и в других странах", - говорится в сообщении. Ежегодно на территории России регистрируются завозные случаи лихорадки денге из Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Индии, Доминиканской Республики, отметили в ведомстве. Для выявления заболевания в России учеными ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработаны высокоточные тест-системы, позволяющие обнаружить лихорадку, пояснили в пресс-службе. Туристам при планировании путешествий в страны с тропическим и субтропическим климатом необходимо учитывать рекомендации по предупреждению лихорадки денге - носить одежду максимально закрывающую тело, использовать средства индивидуальной защиты, отпугивающие насекомых, в номерах отелей использовать фумигаторы, применять противомоскитные сетки на дверях, над кроватью и на окнах, хранить запасы питьевой воды в закрытых емкостях, подчеркнули в Роспотребнадзоре. Переносчиками заболевания являются комары Aedes Albopictus, которые не обитают на территории России, за исключением отдельных южных территорий, заболевание не передается от человека к человеку, добавили в ведомстве.
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https://ria.ru/20240206/likhoradka-1925742662.html
https://ria.ru/20231222/zarazhenie-1917484979.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, юго-восточная азия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Россия, Европа, Юго-Восточная Азия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
Роспотребнадзор исключил вспышку лихорадки денге в России
Роспотребнадзор исключил вспышку лихорадки денге в России, идет мониторинг
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости.
Вспышка лихорадки денге в России исключена, ведется постоянный мониторинг эпидемиологической ситуации, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора
.
По сообщениям в СМИ в Европе
растет число случаев заболевания лихорадкой денге, вызванных изменением климата и распространением комаров. Подъем заболеваемости в настоящее время отмечается в странах Панамериканского региона и Юго-Восточной Азии
, уточнили в пресс-службе.
"Вспышка лихорадки денге в РФ исключена. Специалисты Роспотребнадзора на постоянной основе ведут мониторинг эпидемиологической ситуации не только в РФ, но и в других странах", - говорится в сообщении.
Ежегодно на территории России регистрируются завозные случаи лихорадки денге из Таиланда
, Вьетнама
, Индонезии
, Индии
, Доминиканской Республики, отметили в ведомстве.
Для выявления заболевания в России учеными ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработаны высокоточные тест-системы, позволяющие обнаружить лихорадку, пояснили в пресс-службе.
Туристам при планировании путешествий в страны с тропическим и субтропическим климатом необходимо учитывать рекомендации по предупреждению лихорадки денге - носить одежду максимально закрывающую тело, использовать средства индивидуальной защиты, отпугивающие насекомых, в номерах отелей использовать фумигаторы, применять противомоскитные сетки на дверях, над кроватью и на окнах, хранить запасы питьевой воды в закрытых емкостях, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Переносчиками заболевания являются комары Aedes Albopictus, которые не обитают на территории России, за исключением отдельных южных территорий, заболевание не передается от человека к человеку, добавили в ведомстве.