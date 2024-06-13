https://ria.ru/20240613/delo-1952739434.html

На Кубани завели дело из-за ухудшения здоровья пациентки после операции

На Кубани завели дело из-за ухудшения здоровья пациентки после операции - РИА Новости, 13.06.2024

На Кубани завели дело из-за ухудшения здоровья пациентки после операции

Следователи возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи пациентке, которой диагностировали дисфункцию мозга после плановой... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T23:42

2024-06-13T23:42

2024-06-13T23:42

происшествия

туапсе

краснодарский край

россия

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КРАСНОДАР, 13 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи пациентке, которой диагностировали дисфункцию мозга после плановой операции в больнице Туапсе, сообщили в СУСК по Краснодарскому краю. "Сегодня в средствах массовой информации и медийном интернет-пространстве были опубликованы сведения о ненадлежащем оказании медицинской помощи местной жительнице при проведении операции в одном из лечебных учреждений региона. По указанию руководителя краевого следственного управления Андрея Константиновича Маслова следственным отделом по городу Туапсе по данному факту возбуждено уголовное дело (части 2 статьи 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности - ред.)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в марте в медицинском учреждении города Туапсе местной жительнице была проведена плановая операция. В ходе оперативного вмешательства был поврежден кишечник пациентки. В результате состояние здоровья женщины сильно ухудшилось, что привело к дисфункции головного мозга.

https://ria.ru/20230928/delo-1899306348.html

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происшествия, туапсе, краснодарский край, россия