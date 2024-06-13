Рейтинг@Mail.ru
На Кубани завели дело из-за ухудшения здоровья пациентки после операции - РИА Новости, 13.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:42 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/delo-1952739434.html
На Кубани завели дело из-за ухудшения здоровья пациентки после операции
На Кубани завели дело из-за ухудшения здоровья пациентки после операции - РИА Новости, 13.06.2024
На Кубани завели дело из-за ухудшения здоровья пациентки после операции
Следователи возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи пациентке, которой диагностировали дисфункцию мозга после плановой... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T23:42
2024-06-13T23:42
происшествия
туапсе
краснодарский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292677_0:236:2943:1891_1920x0_80_0_0_8c55721da471e95e85cd4c110c0911de.jpg
КРАСНОДАР, 13 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи пациентке, которой диагностировали дисфункцию мозга после плановой операции в больнице Туапсе, сообщили в СУСК по Краснодарскому краю. "Сегодня в средствах массовой информации и медийном интернет-пространстве были опубликованы сведения о ненадлежащем оказании медицинской помощи местной жительнице при проведении операции в одном из лечебных учреждений региона. По указанию руководителя краевого следственного управления Андрея Константиновича Маслова следственным отделом по городу Туапсе по данному факту возбуждено уголовное дело (части 2 статьи 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности - ред.)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в марте в медицинском учреждении города Туапсе местной жительнице была проведена плановая операция. В ходе оперативного вмешательства был поврежден кишечник пациентки. В результате состояние здоровья женщины сильно ухудшилось, что привело к дисфункции головного мозга.
https://ria.ru/20230928/delo-1899306348.html
туапсе
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292677_92:0:2613:1891_1920x0_80_0_0_3e8f821dd524468473f706b2fd2d6ac2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, туапсе, краснодарский край, россия
Происшествия, Туапсе, Краснодарский край, Россия
На Кубани завели дело из-за ухудшения здоровья пациентки после операции

На Кубани завели дело из-за ухудшения здоровья женщины после операции в больнице

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 13 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи пациентке, которой диагностировали дисфункцию мозга после плановой операции в больнице Туапсе, сообщили в СУСК по Краснодарскому краю.
«
"Сегодня в средствах массовой информации и медийном интернет-пространстве были опубликованы сведения о ненадлежащем оказании медицинской помощи местной жительнице при проведении операции в одном из лечебных учреждений региона. По указанию руководителя краевого следственного управления Андрея Константиновича Маслова следственным отделом по городу Туапсе по данному факту возбуждено уголовное дело (части 2 статьи 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности - ред.)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в марте в медицинском учреждении города Туапсе местной жительнице была проведена плановая операция. В ходе оперативного вмешательства был поврежден кишечник пациентки. В результате состояние здоровья женщины сильно ухудшилось, что привело к дисфункции головного мозга.
Операционная - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
СК в Саратове завел дело после гибели девочки во время операции в больнице
28 сентября 2023, 21:13
 
ПроисшествияТуапсеКраснодарский крайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала