На Кубани завели дело из-за ухудшения здоровья пациентки после операции
На Кубани завели дело из-за ухудшения здоровья женщины после операции в больнице
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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
КРАСНОДАР, 13 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи пациентке, которой диагностировали дисфункцию мозга после плановой операции в больнице Туапсе, сообщили в СУСК по Краснодарскому краю.
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"Сегодня в средствах массовой информации и медийном интернет-пространстве были опубликованы сведения о ненадлежащем оказании медицинской помощи местной жительнице при проведении операции в одном из лечебных учреждений региона. По указанию руководителя краевого следственного управления Андрея Константиновича Маслова следственным отделом по городу Туапсе по данному факту возбуждено уголовное дело (части 2 статьи 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности - ред.)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в марте в медицинском учреждении города Туапсе местной жительнице была проведена плановая операция. В ходе оперативного вмешательства был поврежден кишечник пациентки. В результате состояние здоровья женщины сильно ухудшилось, что привело к дисфункции головного мозга.
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