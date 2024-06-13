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В Калининграде завели дело на мужчину, который мучил животных у себя дома
В Калининграде завели дело на мужчину, который мучил животных у себя дома - РИА Новости, 13.06.2024
В Калининграде завели дело на мужчину, который мучил животных у себя дома
Уголовное дело возбуждено на калининградца, который в своей квартире издевался над собаками и кошками, забирал их по объявлению "в добрые руки" и вымещал на... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T20:21
2024-06-13T20:21
2024-06-13T20:24
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КАЛИНИНГРАД, 13 июн — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на калининградца, который в своей квартире издевался над собаками и кошками, забирал их по объявлению "в добрые руки" и вымещал на животных злобу, сообщает пресс-служба регионального УМВД."В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными"). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", — говорится в сообщении.Уточняется, что в дежурную часть ОМВД России по Московскому району города Калининграда поступило заявление от гражданки, которая сообщила о том, что в одной из квартир мужчина издевается над животными. По указанному адресу незамедлительно прибыл участковый сотрудник полиции, который обнаружил нескольких животных с увечьями. "Со слов злоумышленника, он брал питомцев по объявлению из категории "в добрые руки", а затем использовал их для вымещения собственной злобы", — добавили в пресс-службе.Сотрудник полиции изъял измученных кошек и собак и лично доставил их в приют, где они находятся в данный момент и проходят реабилитацию.
https://ria.ru/20240420/sobaka-1941182533.html
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происшествия, россия, калининград
Происшествия, Россия, Калининград
В Калининграде завели дело на мужчину, который мучил животных у себя дома
На калининградца, который издевался над животными в своей квартире, завели дело