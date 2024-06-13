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В Калининграде завели дело на мужчину, который мучил животных у себя дома - РИА Новости, 13.06.2024
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20:21 13.06.2024 (обновлено: 20:24 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/delo-1952711994.html
В Калининграде завели дело на мужчину, который мучил животных у себя дома
В Калининграде завели дело на мужчину, который мучил животных у себя дома - РИА Новости, 13.06.2024
В Калининграде завели дело на мужчину, который мучил животных у себя дома
Уголовное дело возбуждено на калининградца, который в своей квартире издевался над собаками и кошками, забирал их по объявлению "в добрые руки" и вымещал на... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T20:21
2024-06-13T20:24
происшествия
россия
калининград
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КАЛИНИНГРАД, 13 июн — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на калининградца, который в своей квартире издевался над собаками и кошками, забирал их по объявлению "в добрые руки" и вымещал на животных злобу, сообщает пресс-служба регионального УМВД.&quot;В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ (&quot;Жестокое обращение с животными&quot;). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде&quot;, — говорится в сообщении.Уточняется, что в дежурную часть ОМВД России по Московскому району города Калининграда поступило заявление от гражданки, которая сообщила о том, что в одной из квартир мужчина издевается над животными. По указанному адресу незамедлительно прибыл участковый сотрудник полиции, который обнаружил нескольких животных с увечьями. &quot;Со слов злоумышленника, он брал питомцев по объявлению из категории &quot;в добрые руки&quot;, а затем использовал их для вымещения собственной злобы&quot;, — добавили в пресс-службе.Сотрудник полиции изъял измученных кошек и собак и лично доставил их в приют, где они находятся в данный момент и проходят реабилитацию.
https://ria.ru/20240420/sobaka-1941182533.html
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происшествия, россия, калининград
Происшествия, Россия, Калининград
В Калининграде завели дело на мужчину, который мучил животных у себя дома

На калининградца, который издевался над животными в своей квартире, завели дело

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 13 июн — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на калининградца, который в своей квартире издевался над собаками и кошками, забирал их по объявлению "в добрые руки" и вымещал на животных злобу, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
«

"В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными"). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", — говорится в сообщении.

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Уточняется, что в дежурную часть ОМВД России по Московскому району города Калининграда поступило заявление от гражданки, которая сообщила о том, что в одной из квартир мужчина издевается над животными. По указанному адресу незамедлительно прибыл участковый сотрудник полиции, который обнаружил нескольких животных с увечьями.
«

"Со слов злоумышленника, он брал питомцев по объявлению из категории "в добрые руки", а затем использовал их для вымещения собственной злобы", — добавили в пресс-службе.

Сотрудник полиции изъял измученных кошек и собак и лично доставил их в приют, где они находятся в данный момент и проходят реабилитацию.
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