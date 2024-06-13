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СМИ: против воюющего за Украину ингушского террориста завели новое дело
СМИ: против воюющего за Украину ингушского террориста завели новое дело - РИА Новости, 13.06.2024
СМИ: против воюющего за Украину ингушского террориста завели новое дело
Против ингушского боевика Ильяса Белхароева завели уголовное дело за участие в незаконном вооруженном формировании, воюющем на Украине против российских... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T10:27
2024-06-13T10:27
2024-06-13T10:27
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Против ингушского боевика Ильяса Белхароева завели уголовное дело за участие в незаконном вооруженном формировании, воюющем на Украине против российских военных, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники."УФСБ по Ингушетии возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 205.4 и ч. 2 ст. 208 (участие в террористическом сообществе и незаконном вооруженном формировании) УК РФ в отношении выходца из этой республики Ильяса Белхароева", — говорится в материале.В статье указали, что Белхароев покинул Россию в 2015 году и перебрался на Украину, а затем в 2021 году вступил в добровольческий батальон имени Джохара Дудаева.Издание напомнило, что боевик уже ранее был объявлен в розыск по обвинению в теракте и контрабанде оружия из Таиланда в Россию.
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россия, украина, таиланд, политика, общество, вооруженные силы украины
Россия, Украина, Таиланд, Политика, Общество, Вооруженные силы Украины
СМИ: против воюющего за Украину ингушского террориста завели новое дело
"Ъ": против воюющего в ВСУ ингушского террориста Белхароева завели новое дело