https://ria.ru/20240613/delo-1952499072.html

СМИ: против воюющего за Украину ингушского террориста завели новое дело

СМИ: против воюющего за Украину ингушского террориста завели новое дело - РИА Новости, 13.06.2024

СМИ: против воюющего за Украину ингушского террориста завели новое дело

Против ингушского боевика Ильяса Белхароева завели уголовное дело за участие в незаконном вооруженном формировании, воюющем на Украине против российских... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T10:27

2024-06-13T10:27

2024-06-13T10:27

россия

украина

таиланд

политика

общество

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Против ингушского боевика Ильяса Белхароева завели уголовное дело за участие в незаконном вооруженном формировании, воюющем на Украине против российских военных, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники."УФСБ по Ингушетии возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 205.4 и ч. 2 ст. 208 (участие в террористическом сообществе и незаконном вооруженном формировании) УК РФ в отношении выходца из этой республики Ильяса Белхароева", — говорится в материале.В статье указали, что Белхароев покинул Россию в 2015 году и перебрался на Украину, а затем в 2021 году вступил в добровольческий батальон имени Джохара Дудаева.Издание напомнило, что боевик уже ранее был объявлен в розыск по обвинению в теракте и контрабанде оружия из Таиланда в Россию.

https://ria.ru/20240613/plan-1952483387.html

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россия, украина, таиланд, политика, общество, вооруженные силы украины