https://ria.ru/20240613/cnn-1952611585.html
CNN: соглашение США и Украины вряд ли будет обязательным в будущем
CNN: соглашение США и Украины вряд ли будет обязательным в будущем - РИА Новости, 13.06.2024
CNN: соглашение США и Украины вряд ли будет обязательным в будущем
Соглашение по безопасности между США и Украиной, как ожидается, не будет обязательным к исполнению для будущих американских президентов, сообщает телеканал CNN... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T15:52
2024-06-13T15:52
2024-06-13T16:10
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Соглашение по безопасности между США и Украиной, как ожидается, не будет обязательным к исполнению для будущих американских президентов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. "Обещание, как ожидается, будет "исполнительным соглашением", что делает его менее официальным, чем договор, и не непременно обязательным для будущих президентов", - пишет телеканал со ссылкой на источники. Ранее помощник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что готовящееся к подписанию соглашение по безопасности между США и Украиной не содержит упоминания конкретных сумм, однако включает обязательство со стороны администрации президента Джо Байдена добиваться новых ассигнований на нужды Киева от американского Конгресса.
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в мире, сша, украина, киев, джо байден, джейк салливан
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Киев, Джо Байден, Джейк Салливан
CNN: соглашение США и Украины вряд ли будет обязательным в будущем
CNN: соглашение США и Украины вряд ли будет обязательным для будущих президентов