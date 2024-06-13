Рейтинг@Mail.ru
CNN: соглашение США и Украины вряд ли будет обязательным в будущем - РИА Новости, 13.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:52 13.06.2024 (обновлено: 16:10 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/cnn-1952611585.html
CNN: соглашение США и Украины вряд ли будет обязательным в будущем
CNN: соглашение США и Украины вряд ли будет обязательным в будущем - РИА Новости, 13.06.2024
CNN: соглашение США и Украины вряд ли будет обязательным в будущем
Соглашение по безопасности между США и Украиной, как ожидается, не будет обязательным к исполнению для будущих американских президентов, сообщает телеканал CNN... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T15:52
2024-06-13T16:10
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
киев
джо байден
джейк салливан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149928/73/1499287357_0:0:2936:1652_1920x0_80_0_0_a4a478707121bd330889da98eeceabcb.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Соглашение по безопасности между США и Украиной, как ожидается, не будет обязательным к исполнению для будущих американских президентов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. "Обещание, как ожидается, будет "исполнительным соглашением", что делает его менее официальным, чем договор, и не непременно обязательным для будущих президентов", - пишет телеканал со ссылкой на источники. Ранее помощник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что готовящееся к подписанию соглашение по безопасности между США и Украиной не содержит упоминания конкретных сумм, однако включает обязательство со стороны администрации президента Джо Байдена добиваться новых ассигнований на нужды Киева от американского Конгресса.
https://ria.ru/20240613/otpravka-1952590743.html
сша
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149928/73/1499287357_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_7b29b4b2721f7ef7f07ddf16d5b05763.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, киев, джо байден, джейк салливан
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Киев, Джо Байден, Джейк Салливан
CNN: соглашение США и Украины вряд ли будет обязательным в будущем

CNN: соглашение США и Украины вряд ли будет обязательным для будущих президентов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги США и Украины
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаги США и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Соглашение по безопасности между США и Украиной, как ожидается, не будет обязательным к исполнению для будущих американских президентов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
«
"Обещание, как ожидается, будет "исполнительным соглашением", что делает его менее официальным, чем договор, и не непременно обязательным для будущих президентов", - пишет телеканал со ссылкой на источники.
Ранее помощник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что готовящееся к подписанию соглашение по безопасности между США и Украиной не содержит упоминания конкретных сумм, однако включает обязательство со стороны администрации президента Джо Байдена добиваться новых ассигнований на нужды Киева от американского Конгресса.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
"Острая ситуация": СМИ рассказали об отчаянном шаге США из-за Украины
Вчера, 14:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаКиевДжо БайденДжейк Салливан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала