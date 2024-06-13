https://ria.ru/20240613/cnn-1952611585.html

CNN: соглашение США и Украины вряд ли будет обязательным в будущем

CNN: соглашение США и Украины вряд ли будет обязательным в будущем - РИА Новости, 13.06.2024

CNN: соглашение США и Украины вряд ли будет обязательным в будущем

Соглашение по безопасности между США и Украиной, как ожидается, не будет обязательным к исполнению для будущих американских президентов, сообщает телеканал CNN... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T15:52

2024-06-13T15:52

2024-06-13T16:10

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Соглашение по безопасности между США и Украиной, как ожидается, не будет обязательным к исполнению для будущих американских президентов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. "Обещание, как ожидается, будет "исполнительным соглашением", что делает его менее официальным, чем договор, и не непременно обязательным для будущих президентов", - пишет телеканал со ссылкой на источники. Ранее помощник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что готовящееся к подписанию соглашение по безопасности между США и Украиной не содержит упоминания конкретных сумм, однако включает обязательство со стороны администрации президента Джо Байдена добиваться новых ассигнований на нужды Киева от американского Конгресса.

https://ria.ru/20240613/otpravka-1952590743.html

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в мире, сша, украина, киев, джо байден, джейк салливан