https://ria.ru/20240613/chasov_yar-1952729141.html
В ДНР заявили об освобождении Часова Яра на 70 процентов
В ДНР заявили об освобождении Часова Яра на 70 процентов - РИА Новости, 13.06.2024
В ДНР заявили об освобождении Часова Яра на 70 процентов
Часов Яр в ДНР на сегодняшний день освобожден на около 70%, Вооруженные силы РФ обошли город с западной стороны, отрезая подвоз вооружения, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T22:05
2024-06-13T22:05
2024-06-13T22:05
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
виктор водолацкий
вооруженные силы украины
госдума рф
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Часов Яр в ДНР на сегодняшний день освобожден на около 70%, Вооруженные силы РФ обошли город с западной стороны, отрезая подвоз вооружения, сообщил РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. "Мы сейчас обошли Часов Яр с западной стороны, отрезая подвоз боеприпасов, вооружения, продовольствия. И исходя из этого, те остатки, которые есть в районе канала, они пытаются сегодня прорваться в сторону леса, где находится определенное количество ВСУшников. В этом районе сейчас идет бой. На сегодняшний день город освобожден где-то процентов на 70", - сказал Водолацкий. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что расчеты РСЗО "Град" артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ нанесли удар по позициям ВСУ у Часова Яра, на этом участке фронта российская артиллерия работает по украинским позициям круглосуточно.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В ДНР заявили об освобождении Часова Яра на 70 процентов
Депутат Водолацкий: Часов Яр в ДНР освобожден на примерно 70 процентов