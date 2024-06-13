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В ДНР заявили об освобождении Часова Яра на 70 процентов - РИА Новости, 13.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:05 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/chasov_yar-1952729141.html
В ДНР заявили об освобождении Часова Яра на 70 процентов
В ДНР заявили об освобождении Часова Яра на 70 процентов - РИА Новости, 13.06.2024
В ДНР заявили об освобождении Часова Яра на 70 процентов
Часов Яр в ДНР на сегодняшний день освобожден на около 70%, Вооруженные силы РФ обошли город с западной стороны, отрезая подвоз вооружения, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T22:05
2024-06-13T22:05
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
виктор водолацкий
вооруженные силы украины
госдума рф
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Часов Яр в ДНР на сегодняшний день освобожден на около 70%, Вооруженные силы РФ обошли город с западной стороны, отрезая подвоз вооружения, сообщил РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. "Мы сейчас обошли Часов Яр с западной стороны, отрезая подвоз боеприпасов, вооружения, продовольствия. И исходя из этого, те остатки, которые есть в районе канала, они пытаются сегодня прорваться в сторону леса, где находится определенное количество ВСУшников. В этом районе сейчас идет бой. На сегодняшний день город освобожден где-то процентов на 70", - сказал Водолацкий. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что расчеты РСЗО "Град" артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ нанесли удар по позициям ВСУ у Часова Яра, на этом участке фронта российская артиллерия работает по украинским позициям круглосуточно.
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, виктор водолацкий, вооруженные силы украины, госдума рф, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Виктор Водолацкий, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, Воздушно-десантные войска России
В ДНР заявили об освобождении Часова Яра на 70 процентов

Депутат Водолацкий: Часов Яр в ДНР освобожден на примерно 70 процентов

© AP Photo / Ukraine Patrol PoliceГород Часов Яр
Город Часов Яр - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© AP Photo / Ukraine Patrol Police
Город Часов Яр. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Часов Яр в ДНР на сегодняшний день освобожден на около 70%, Вооруженные силы РФ обошли город с западной стороны, отрезая подвоз вооружения, сообщил РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
«
"Мы сейчас обошли Часов Яр с западной стороны, отрезая подвоз боеприпасов, вооружения, продовольствия. И исходя из этого, те остатки, которые есть в районе канала, они пытаются сегодня прорваться в сторону леса, где находится определенное количество ВСУшников. В этом районе сейчас идет бой. На сегодняшний день город освобожден где-то процентов на 70", - сказал Водолацкий.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что расчеты РСЗО "Град" артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ нанесли удар по позициям ВСУ у Часова Яра, на этом участке фронта российская артиллерия работает по украинским позициям круглосуточно.
Пушилин о продвижении ВС РФ в черте Часова Яра - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Российские военные действуют в черте Часова Яра
11 мая, 12:35
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВиктор ВодолацкийВооруженные силы УкраиныГосдума РФВоздушно-десантные войска России
 
 
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