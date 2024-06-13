https://ria.ru/20240613/chasov_yar-1952729141.html

В ДНР заявили об освобождении Часова Яра на 70 процентов

В ДНР заявили об освобождении Часова Яра на 70 процентов - РИА Новости, 13.06.2024

В ДНР заявили об освобождении Часова Яра на 70 процентов

Часов Яр в ДНР на сегодняшний день освобожден на около 70%, Вооруженные силы РФ обошли город с западной стороны, отрезая подвоз вооружения, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T22:05

2024-06-13T22:05

2024-06-13T22:05

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

виктор водолацкий

вооруженные силы украины

госдума рф

воздушно-десантные войска россии

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Часов Яр в ДНР на сегодняшний день освобожден на около 70%, Вооруженные силы РФ обошли город с западной стороны, отрезая подвоз вооружения, сообщил РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. "Мы сейчас обошли Часов Яр с западной стороны, отрезая подвоз боеприпасов, вооружения, продовольствия. И исходя из этого, те остатки, которые есть в районе канала, они пытаются сегодня прорваться в сторону леса, где находится определенное количество ВСУшников. В этом районе сейчас идет бой. На сегодняшний день город освобожден где-то процентов на 70", - сказал Водолацкий. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что расчеты РСЗО "Град" артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ нанесли удар по позициям ВСУ у Часова Яра, на этом участке фронта российская артиллерия работает по украинским позициям круглосуточно.

https://ria.ru/20240511/pushilin-1945226470.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, виктор водолацкий, вооруженные силы украины, госдума рф, воздушно-десантные войска россии