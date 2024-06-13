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Расчеты РСЗО "Град" нанесли удар по украинским позициям у Часова Яра
Расчеты РСЗО "Град" нанесли удар по украинским позициям у Часова Яра - РИА Новости, 13.06.2024
Расчеты РСЗО "Град" нанесли удар по украинским позициям у Часова Яра
Расчеты РСЗО "Град" артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ нанесли удар по позициям ВСУ у населенного пункта Часов Яр, на этом участке... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T05:13
2024-06-13T05:13
2024-06-13T05:21
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ЛУГАНСК, 13 июн - РИА Новости. Расчеты РСЗО "Град" артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ нанесли удар по позициям ВСУ у населенного пункта Часов Яр, на этом участке фронта российская артиллерия работает по украинским позициям круглосуточно, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "После получения координат целей от военнослужащих беспилотной авиации и данных разведки расчеты реактивных систем залпового огня "Град" нанесли удар по выявленным позициям противника, нанеся огневое поражение 122-миллиметровыми зажигательными неуправляемыми реактивными ракетами", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что артиллеристы-десантники круглосуточно наносят удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой технике и живой силе ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.
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в мире, россия, часов яр, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Часов Яр, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Расчеты РСЗО "Град" нанесли удар по украинским позициям у Часова Яра
Минобороны: расчеты РСЗО "Град" нанесли удар по позициям ВСУ у Часова Яра
ЛУГАНСК, 13 июн - РИА Новости. Расчеты РСЗО "Град" артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ нанесли удар по позициям ВСУ у населенного пункта Часов Яр, на этом участке фронта российская артиллерия работает по украинским позициям круглосуточно, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"После получения координат целей от военнослужащих беспилотной авиации и данных разведки расчеты реактивных систем залпового огня "Град" нанесли удар по выявленным позициям противника, нанеся огневое поражение 122-миллиметровыми зажигательными неуправляемыми реактивными ракетами", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что артиллеристы-десантники круглосуточно наносят удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой технике и живой силе ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.