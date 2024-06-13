https://ria.ru/20240613/chasov_yar-1952466547.html

Расчеты РСЗО "Град" нанесли удар по украинским позициям у Часова Яра

Расчеты РСЗО "Град" нанесли удар по украинским позициям у Часова Яра - РИА Новости, 13.06.2024

Расчеты РСЗО "Град" нанесли удар по украинским позициям у Часова Яра

Расчеты РСЗО "Град" артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ нанесли удар по позициям ВСУ у населенного пункта Часов Яр, на этом участке... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T05:13

2024-06-13T05:13

2024-06-13T05:21

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ЛУГАНСК, 13 июн - РИА Новости. Расчеты РСЗО "Град" артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ нанесли удар по позициям ВСУ у населенного пункта Часов Яр, на этом участке фронта российская артиллерия работает по украинским позициям круглосуточно, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "После получения координат целей от военнослужащих беспилотной авиации и данных разведки расчеты реактивных систем залпового огня "Град" нанесли удар по выявленным позициям противника, нанеся огневое поражение 122-миллиметровыми зажигательными неуправляемыми реактивными ракетами", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что артиллеристы-десантники круглосуточно наносят удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой технике и живой силе ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

https://ria.ru/20240311/dnepr-1932214513.html

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в мире, россия, часов яр, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии