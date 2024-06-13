https://ria.ru/20240613/britaniya-1952456575.html

Британия предоставит Украине пакет помощи на 309 миллионов долларов

Британия предоставит Украине пакет помощи на 309 миллионов долларов - РИА Новости, 13.06.2024

Британия предоставит Украине пакет помощи на 309 миллионов долларов

Великобритания предоставляет пакет помощи Украине на сумму до 309 миллионов долларов, говорится в заявлении на сайте британского правительства. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T00:41

2024-06-13T00:41

2024-06-13T00:54

великобритания

украина

риши сунак

g7

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Великобритания предоставляет пакет помощи Украине на сумму до 309 миллионов долларов, говорится в заявлении на сайте британского правительства."Великобритания предоставляет пакет финансирования на сумму до 242 миллионов фунтов (приблизительно 309 миллионов долларов - ред.) для удовлетворения неотложных гуманитарных, энергетических и стабилизационных потребностей на Украине", - говорится в публикации.Отмечается, что о предоставлении помощи объявит премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время предстоящего саммита G7 в Италии 13-15 июня.

https://ria.ru/20240612/koordinatsiya-1952426500.html

великобритания

украина

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великобритания, украина, риши сунак, g7, италия, в мире