https://ria.ru/20240613/birzha-1952493510.html

Курс юаня на Московской бирже снизился после скачка

Курс юаня на Московской бирже снизился после скачка - РИА Новости, 13.06.2024

Курс юаня на Московской бирже снизился после скачка

Курс рубля в начале торгов прибавляет к юаню: курс китайской валюты снижается до 12,22 рубля после короткого скачка на открытии до 12,49 рубля, следует из... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T10:14

2024-06-13T10:14

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экономика

сша

россия

московская биржа

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости/Прайм. Курс рубля в начале торгов прибавляет к юаню: курс китайской валюты снижается до 12,22 рубля после короткого скачка на открытии до 12,49 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.04 мск снижается на 1 копейку - до 12,22 рубля. В первые секунды торгов курс юаня максимально подскакивал до 12,49 рубля. Минфин США в среду сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). Управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ. С 13 июня Мосбиржа приостановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом.

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экономика, сша, россия, московская биржа, министерство финансов сша, национальный клиринговый центр (нкц)