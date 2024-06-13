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Курс юаня на Московской бирже снизился после скачка - РИА Новости, 13.06.2024
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10:14 13.06.2024 (обновлено: 10:15 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/birzha-1952493510.html
Курс юаня на Московской бирже снизился после скачка
Курс юаня на Московской бирже снизился после скачка - РИА Новости, 13.06.2024
Курс юаня на Московской бирже снизился после скачка
Курс рубля в начале торгов прибавляет к юаню: курс китайской валюты снижается до 12,22 рубля после короткого скачка на открытии до 12,49 рубля, следует из... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T10:14
2024-06-13T10:15
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости/Прайм. Курс рубля в начале торгов прибавляет к юаню: курс китайской валюты снижается до 12,22 рубля после короткого скачка на открытии до 12,49 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.04 мск снижается на 1 копейку - до 12,22 рубля. В первые секунды торгов курс юаня максимально подскакивал до 12,49 рубля. Минфин США в среду сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). Управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ. С 13 июня Мосбиржа приостановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом.
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экономика, сша, россия, московская биржа, министерство финансов сша, национальный клиринговый центр (нкц)
Экономика, США, Россия, Московская биржа, Министерство финансов США, Национальный клиринговый центр (НКЦ)
Курс юаня на Московской бирже снизился после скачка

Курс юаня снизился до 12,22 рубля после короткого скачка на открытии

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСтойка ресепшена на Московской бирже
Стойка ресепшена на Московской бирже - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Стойка ресепшена на Московской бирже. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости/Прайм. Курс рубля в начале торгов прибавляет к юаню: курс китайской валюты снижается до 12,22 рубля после короткого скачка на открытии до 12,49 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.04 мск снижается на 1 копейку - до 12,22 рубля. В первые секунды торгов курс юаня максимально подскакивал до 12,49 рубля.
Минфин США в среду сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). Управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ.
С 13 июня Мосбиржа приостановила торги долларом США, евро и гонконгским долларом.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
ЦБ оценил ситуацию на валютном рынке России
Вчера, 08:32
 
ЭкономикаСШАРоссияМосковская биржаМинистерство финансов СШАНациональный клиринговый центр (НКЦ)
 
 
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