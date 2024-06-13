https://ria.ru/20240613/birzha-1952476288.html

Московская биржа огласила регламент торгов на четверг

Московская биржа огласила регламент торгов на четверг - РИА Новости, 13.06.2024

Московская биржа огласила регламент торгов на четверг

Основные торги на валютном рынке Московской биржи начнутся в 10.00 мск, следует из сообщения торговой площадки. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T08:30

2024-06-13T08:30

2024-06-13T08:30

экономика

россия

московская биржа

министерство финансов сша

национальный клиринговый центр (нкц)

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Основные торги на валютном рынке Московской биржи начнутся в 10.00 мск, следует из сообщения торговой площадки. "13 июня 2024 года торги на рынках Московской биржи будут проводиться по следующему регламенту: торги на фондовом и денежном рынках проводятся по стандартному расписанию. На валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке торги проводятся с 9.50 мск: 9.50 – 10.00 - аукцион открытия; с 10.00 мск - основная сессия", - говорится в сообщении. На валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом, евро и гонконгским долларом, отмечает Мосбиржа. На фондовом и денежном рынках, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) торги осуществляются по всем инструментам, за исключением инструментов с расчетами в долларах и евро, также говорится в сообщении. Минфин США в среду сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ.

https://ria.ru/20240613/birzha-1952457022.html

https://ria.ru/20240613/dollar-1952456698.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, московская биржа, министерство финансов сша, национальный клиринговый центр (нкц)