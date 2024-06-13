https://ria.ru/20240613/birzha-1952476288.html
Московская биржа огласила регламент торгов на четверг
Московская биржа огласила регламент торгов на четверг - РИА Новости, 13.06.2024
Московская биржа огласила регламент торгов на четверг
Основные торги на валютном рынке Московской биржи начнутся в 10.00 мск, следует из сообщения торговой площадки. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T08:30
2024-06-13T08:30
2024-06-13T08:30
экономика
россия
московская биржа
министерство финансов сша
национальный клиринговый центр (нкц)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Основные торги на валютном рынке Московской биржи начнутся в 10.00 мск, следует из сообщения торговой площадки. "13 июня 2024 года торги на рынках Московской биржи будут проводиться по следующему регламенту: торги на фондовом и денежном рынках проводятся по стандартному расписанию. На валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке торги проводятся с 9.50 мск: 9.50 – 10.00 - аукцион открытия; с 10.00 мск - основная сессия", - говорится в сообщении. На валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом, евро и гонконгским долларом, отмечает Мосбиржа. На фондовом и денежном рынках, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) торги осуществляются по всем инструментам, за исключением инструментов с расчетами в долларах и евро, также говорится в сообщении. Минфин США в среду сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России, в списке, в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД) и НКЦ.
https://ria.ru/20240613/birzha-1952457022.html
https://ria.ru/20240613/dollar-1952456698.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, московская биржа, министерство финансов сша, национальный клиринговый центр (нкц)
Экономика, Россия, Московская биржа, Министерство финансов США, Национальный клиринговый центр (НКЦ)
Московская биржа огласила регламент торгов на четверг
Основные торги на валютном рынке Московской биржи начнутся в 10:00 мск
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Основные торги на валютном рынке Московской биржи начнутся в 10.00 мск, следует из сообщения торговой площадки.
"13 июня 2024 года торги на рынках Московской биржи будут проводиться по следующему регламенту: торги на фондовом и денежном рынках проводятся по стандартному расписанию. На валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке торги проводятся с 9.50 мск: 9.50 – 10.00 - аукцион открытия; с 10.00 мск - основная сессия", - говорится в сообщении.
На валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом, евро и гонконгским долларом, отмечает Мосбиржа.
На фондовом и денежном рынках, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) торги осуществляются по всем инструментам, за исключением инструментов с расчетами в долларах и евро, также говорится в сообщении.
Минфин США
в среду сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России
, в списке, в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ)
. При этом управление минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало лицензии на сворачивание до 13 августа операций с Московской биржей, Национальным расчетным депозитарием (НРД)
и НКЦ.