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Казахстанская биржа продолжит деловые отношения с Мосбиржей - РИА Новости, 13.06.2024
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08:24 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/birzha-1952475906.html
Казахстанская биржа продолжит деловые отношения с Мосбиржей
Казахстанская биржа продолжит деловые отношения с Мосбиржей - РИА Новости, 13.06.2024
Казахстанская биржа продолжит деловые отношения с Мосбиржей
Казахстанская фондовая биржа (KASE) рассмотрит продолжение деловых отношений с ПАО "Московская биржа" (MOEX) с учетом санкционных ограничений, сообщает в... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T08:24
2024-06-13T08:24
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АЛМА-АТА, 13 июн - РИА Новости. Казахстанская фондовая биржа (KASE) рассмотрит продолжение деловых отношений с ПАО "Московская биржа" (MOEX) с учетом санкционных ограничений, сообщает в четверг пресс-служба KASE. "Казахстанская фондовая биржа и клиринговый центр KASE продолжают работать в штатном режиме. Торги, клиринг и расчеты будут проводиться в соответствии со стандартным регламентом. KASE рассмотрит продолжение деловых отношений с MOEX с учетом санкционных ограничений", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте биржи. По данным биржи, на 1 июня MOEX принадлежит 13,1% размещенных акций KASE. "В соответствии с исполнительным указом 14024, выпущенным OFAC (управление по контролю за иностранными активами - ред.), нахождение лица в списке SDN предусматривает риск применения блокирующих санкций к лицам 50% и более акций/долей которых прямо или косвенно контролируются лицом из SDN List индивидуально или совместно с другими санкционными лицами", - говорится в сообщении. Как уточнила пресс-служба, KASE не относится к таким лицам и ограничения никак не влияют на деятельность биржи и клирингового центра. KASE - ведущая фондовая биржа в Центральноазиатском регионе. Она занимает второе место среди бирж СНГ по объему торгов ценными бумагами и четвертое место по объему капитализации рынка акций бирж FEAS. Накануне США ввели санкции против российской финансовой инфраструктуры, включая Мосбиржу, Национальный клиринговый центр, Национальный расчетный депозитарий, "Российскую национальную перестраховочную компанию" и СОГАЗ.
https://ria.ru/20240613/dollar-1952456698.html
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экономика, сша, московская биржа, снг, согаз
Экономика, США, Московская биржа, СНГ, Согаз
Казахстанская биржа продолжит деловые отношения с Мосбиржей

Казахстанская биржа, несмотря на санкции, продолжит отношения с Мосбиржей

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМонитор с котировками фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржи
Монитор с котировками фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржи - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Монитор с котировками фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржи. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 13 июн - РИА Новости. Казахстанская фондовая биржа (KASE) рассмотрит продолжение деловых отношений с ПАО "Московская биржа" (MOEX) с учетом санкционных ограничений, сообщает в четверг пресс-служба KASE.
"Казахстанская фондовая биржа и клиринговый центр KASE продолжают работать в штатном режиме. Торги, клиринг и расчеты будут проводиться в соответствии со стандартным регламентом. KASE рассмотрит продолжение деловых отношений с MOEX с учетом санкционных ограничений", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте биржи.
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По данным биржи, на 1 июня MOEX принадлежит 13,1% размещенных акций KASE.
«
"В соответствии с исполнительным указом 14024, выпущенным OFAC (управление по контролю за иностранными активами - ред.), нахождение лица в списке SDN предусматривает риск применения блокирующих санкций к лицам 50% и более акций/долей которых прямо или косвенно контролируются лицом из SDN List индивидуально или совместно с другими санкционными лицами", - говорится в сообщении.
Как уточнила пресс-служба, KASE не относится к таким лицам и ограничения никак не влияют на деятельность биржи и клирингового центра.
KASE - ведущая фондовая биржа в Центральноазиатском регионе. Она занимает второе место среди бирж СНГ по объему торгов ценными бумагами и четвертое место по объему капитализации рынка акций бирж FEAS.
Накануне США ввели санкции против российской финансовой инфраструктуры, включая Мосбиржу, Национальный клиринговый центр, Национальный расчетный депозитарий, "Российскую национальную перестраховочную компанию" и СОГАЗ.
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