https://ria.ru/20240613/birzha-1952475906.html

Казахстанская биржа продолжит деловые отношения с Мосбиржей

Казахстанская биржа продолжит деловые отношения с Мосбиржей - РИА Новости, 13.06.2024

Казахстанская биржа продолжит деловые отношения с Мосбиржей

Казахстанская фондовая биржа (KASE) рассмотрит продолжение деловых отношений с ПАО "Московская биржа" (MOEX) с учетом санкционных ограничений, сообщает в... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T08:24

2024-06-13T08:24

2024-06-13T08:24

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АЛМА-АТА, 13 июн - РИА Новости. Казахстанская фондовая биржа (KASE) рассмотрит продолжение деловых отношений с ПАО "Московская биржа" (MOEX) с учетом санкционных ограничений, сообщает в четверг пресс-служба KASE. "Казахстанская фондовая биржа и клиринговый центр KASE продолжают работать в штатном режиме. Торги, клиринг и расчеты будут проводиться в соответствии со стандартным регламентом. KASE рассмотрит продолжение деловых отношений с MOEX с учетом санкционных ограничений", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте биржи. По данным биржи, на 1 июня MOEX принадлежит 13,1% размещенных акций KASE. "В соответствии с исполнительным указом 14024, выпущенным OFAC (управление по контролю за иностранными активами - ред.), нахождение лица в списке SDN предусматривает риск применения блокирующих санкций к лицам 50% и более акций/долей которых прямо или косвенно контролируются лицом из SDN List индивидуально или совместно с другими санкционными лицами", - говорится в сообщении. Как уточнила пресс-служба, KASE не относится к таким лицам и ограничения никак не влияют на деятельность биржи и клирингового центра. KASE - ведущая фондовая биржа в Центральноазиатском регионе. Она занимает второе место среди бирж СНГ по объему торгов ценными бумагами и четвертое место по объему капитализации рынка акций бирж FEAS. Накануне США ввели санкции против российской финансовой инфраструктуры, включая Мосбиржу, Национальный клиринговый центр, Национальный расчетный депозитарий, "Российскую национальную перестраховочную компанию" и СОГАЗ.

https://ria.ru/20240613/dollar-1952456698.html

https://ria.ru/20231128/kazakhstan-1912270982.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сша, московская биржа, снг, согаз