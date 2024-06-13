https://ria.ru/20240613/birzha-1952457022.html
В Госдуме допустили новый формат работы Мосбиржи с долларом
В Госдуме допустили новый формат работы Мосбиржи с долларом - РИА Новости, 13.06.2024
В Госдуме допустили новый формат работы Мосбиржи с долларом
Из-за новых санкций США Мосбиржа может перейти к новому формату работы с долларом, такое мнение в беседе с Lenta.ru высказал зампред комитета Госдумы по... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T00:48
2024-06-13T00:48
2024-06-13T00:48
экономика
сша
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Из-за новых санкций США Мосбиржа может перейти к новому формату работы с долларом, такое мнение в беседе с Lenta.ru высказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП).Как отметил парламентарий, торги проходят внутри страны, по его мнению, работу биржи "переналадят и будут продолжать торговать"."Я думаю, что просто некоторое время понадобится", — заявил депутат.Как полагает Делягин, Мосбирже необходимо будет прописать новый регламент, кроме того, торги могут быть перемещены на другую площадку.Московская биржа с 13 июня перестанет проводить торги долларом и евро из-за санкций со стороны США. Как уточнили в Центробанке, сделки с долларом и евро после санкций против Мосбиржи продолжат совершаться на внебиржевом рынке. Торги на всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и прочих валютах будут проходить в штатном режиме.Для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю Банк России будет использовать отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.
https://ria.ru/20240612/mosbirzha-1952453647.html
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экономика, сша, россия, михаил делягин, московская биржа, госдума рф, санкции в отношении россии
Экономика, США, Россия, Михаил Делягин, Московская биржа, Госдума РФ, Санкции в отношении России
В Госдуме допустили новый формат работы Мосбиржи с долларом
В Госдуме допустили новый формат работы Мосбиржи с долларом США