https://ria.ru/20240613/bilayn-1952464622.html
В "Билайне" назвали Россию лидером по уровню телефонного мошенничества
В "Билайне" назвали Россию лидером по уровню телефонного мошенничества - РИА Новости, 13.06.2024
В "Билайне" назвали Россию лидером по уровню телефонного мошенничества
Россия, к сожалению, является мировым лидером по уровню телефонного мошенничества, это осознал весь телеком-рынок, заявил РИА Новости гендиректор "Билайна"... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T04:25
2024-06-13T04:25
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия, к сожалению, является мировым лидером по уровню телефонного мошенничества, это осознал весь телеком-рынок, заявил РИА Новости гендиректор "Билайна" Александр Торбахов в кулуарах Петербургского международного экономического форума. "Мы, к сожалению, в мире являемся лидерами по уровню телефонного мошенничества. Эту проблему уже все осознали, и она будет решаться", - сказал Торбахов. По его словам, проблема может решаться ужесточением правил идентификации клиентов. Так, если произойдут изменения, то сегодняшняя продажа одному человеку 10 тысяч сим-карт будет невозможна, а весомая часть рынка мобильной связи, продукты которой используются мошенниками, "сдуется". В конце апреля Минцифры РФ предложило обязать иностранцев сдавать биометрию для покупки сим-карты, ограничив максимальное число зарегистрированных на одного иностранца сотовых номеров десятью, а переоформить действующие договоры можно будет до 1 марта 2025 года. Позже министерство предложило штрафовать операторов от 1 миллиона рублей до 2 миллионов рублей за нарушение оказания услуг мобильной связи иностранцам. В конце мая глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что в России могут внести изменения в процедуру выдачи сим-карт и в отношении российских абонентов. По его словам, необходимо упорядочить этот процесс. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240329/moshennichestvo-1936526240.html
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россия, александр торбахов, александр хинштейн, билайн, госдума рф
ПМЭФ-2024, Россия, Александр Торбахов, Александр Хинштейн, Билайн, Госдума РФ
В "Билайне" назвали Россию лидером по уровню телефонного мошенничества
"Билайн": Россия является мировым лидером по уровню телефонного мошенничества
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия, к сожалению, является мировым лидером по уровню телефонного мошенничества, это осознал весь телеком-рынок, заявил РИА Новости гендиректор "Билайна" Александр Торбахов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
"Мы, к сожалению, в мире являемся лидерами по уровню телефонного мошенничества. Эту проблему уже все осознали, и она будет решаться", - сказал Торбахов.
По его словам, проблема может решаться ужесточением правил идентификации клиентов. Так, если произойдут изменения, то сегодняшняя продажа одному человеку 10 тысяч сим-карт будет невозможна, а весомая часть рынка мобильной связи, продукты которой используются мошенниками, "сдуется".
В конце апреля Минцифры РФ предложило обязать иностранцев сдавать биометрию для покупки сим-карты, ограничив максимальное число зарегистрированных на одного иностранца сотовых номеров десятью, а переоформить действующие договоры можно будет до 1 марта 2025 года. Позже министерство предложило штрафовать операторов от 1 миллиона рублей до 2 миллионов рублей за нарушение оказания услуг мобильной связи иностранцам.
В конце мая глава комитета ГД
по информполитике Александр Хинштейн
сообщил, что в России могут внести изменения в процедуру выдачи сим-карт и в отношении российских абонентов. По его словам, необходимо упорядочить этот процесс.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.