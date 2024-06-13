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"Беспокоит". СМИ сообщили необычную деталь о российской АПЛ у берегов Кубы - РИА Новости, 13.06.2024
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12:28 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/bi-1952539994.html
"Беспокоит". СМИ сообщили необычную деталь о российской АПЛ у берегов Кубы
"Беспокоит". СМИ сообщили необычную деталь о российской АПЛ у берегов Кубы - РИА Новости, 13.06.2024
"Беспокоит". СМИ сообщили необычную деталь о российской АПЛ у берегов Кубы
Российская атомная подлодка "Казань", накануне вошедшая в порт Гаваны, вызывает беспокойство у американских политиков и представителей Североатлантического... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T12:28
2024-06-13T12:28
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сша
россия
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апл "ясень-м"
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Российская атомная подлодка "Казань", накануне вошедшая в порт Гаваны, вызывает беспокойство у американских политиков и представителей Североатлантического альянса из-за ее характеристик, пишет Business Insider."Американские политики и официальные лица НАТО уже давно выражают беспокойство по поводу мощностей "Казани" и других подобных ей подлодок", — говорится в материале.Как указал журналист, у западных стран вызывает тревогу огневая мощь и технология малой заметности подлодок проекта 885М "Ясень-М", и именно такой подводный крейсер сейчас находится у берегов Кубы.Обозреватель подчеркнул, что подлодки этого образца сложно обнаружить, а на себе они несут самое передовое тяжелое вооружение российских сил, включая новые гиперзвуковые "Циркон".Накануне в порт Гаваны вошли российская атомная подлодка "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ "Николай Чикер".Разнородная тактическая группа из четырех судов, включая суда обеспечения, которые во вторник отрабатывали в Атлантике применение высокоточного ракетного оружия, с 12 по 17 июня посетит порт Гаваны с официальным визитом. В планах российских моряков — встречи с командованием ВМФ Кубы и губернатором Гаваны, посещение исторических и культурных мест.
https://ria.ru/20240613/at-1952485158.html
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нато, гавана, куба, в мире, сша, россия, политика, апл "ясень-м"
НАТО, Гавана, Куба, В мире, США, Россия, Политика, АПЛ "Ясень-М"
"Беспокоит". СМИ сообщили необычную деталь о российской АПЛ у берегов Кубы

BI: АПЛ "Казань" вызывает тревогу у США и НАТО из-за ее характеристик

© AP Photo / Arial LeyРоссийская атомная подводная лодка "Казань" прибывает в порт Гаваны, Куба
Российская атомная подводная лодка Казань прибывает в порт Гаваны, Куба - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© AP Photo / Arial Ley
Российская атомная подводная лодка "Казань" прибывает в порт Гаваны, Куба. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Российская атомная подлодка "Казань", накануне вошедшая в порт Гаваны, вызывает беспокойство у американских политиков и представителей Североатлантического альянса из-за ее характеристик, пишет Business Insider.
«
"Американские политики и официальные лица НАТО уже давно выражают беспокойство по поводу мощностей "Казани" и других подобных ей подлодок", — говорится в материале.
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Как указал журналист, у западных стран вызывает тревогу огневая мощь и технология малой заметности подлодок проекта 885М "Ясень-М", и именно такой подводный крейсер сейчас находится у берегов Кубы.
Обозреватель подчеркнул, что подлодки этого образца сложно обнаружить, а на себе они несут самое передовое тяжелое вооружение российских сил, включая новые гиперзвуковые "Циркон".
Накануне в порт Гаваны вошли российская атомная подлодка "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ "Николай Чикер".
Разнородная тактическая группа из четырех судов, включая суда обеспечения, которые во вторник отрабатывали в Атлантике применение высокоточного ракетного оружия, с 12 по 17 июня посетит порт Гаваны с официальным визитом. В планах российских моряков — встречи с командованием ВМФ Кубы и губернатором Гаваны, посещение исторических и культурных мест.
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