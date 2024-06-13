https://ria.ru/20240613/besprozvannykh-1952472544.html

В Калининградской области рассказали о реконструкции аэропорта "Храброво"

В Калининградской области рассказали о реконструкции аэропорта "Храброво" - РИА Новости, 13.06.2024

В Калининградской области рассказали о реконструкции аэропорта "Храброво"

Работы по реконструкции аэропорта "Храброво" будут синхронизированы с реализацией проекта морского курорта "Белая Дюна", который на миллион увеличит число... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T07:35

2024-06-13T07:35

2024-06-13T07:35

пмэф-2024

калининградская область

алексей беспрозванных

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С- ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Работы по реконструкции аэропорта "Храброво" будут синхронизированы с реализацией проекта морского курорта "Белая Дюна", который на миллион увеличит число туристов в регионе, сообщил в интервью РИА Новости врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных во время ПМЭФ. "На текущий момент – это крупнейший проект в калининградской туристской отрасли и по объёму инвестиций, и по масштабу задуманного. А главное - по ожидаемому эффекту для региона в виде новых инфраструктурных объектов, комфортной среды, налоговых поступлений. По нашим оценкам, "Белая дюна" увеличит туристский поток в регион ещё на 1,1 миллиона человек ежегодно", - сказал Беспрозванных. Врио губернатора добавил, что пока проект в прединвестиционной стадии. Готовится мастер-план территории, прорабатывается потребность инфраструктурных мощностей, в том числе и синхронизация проекта с реконструкцией аэропорта "Храброво". "Обязательно нужно синхронизировать. В этом наша ключевая задача", - отметил Беспрозванных. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

https://ria.ru/20231013/kaliningrad-1902491274.html

https://ria.ru/20240605/pulkovo-1950568242.html

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калининградская область, алексей беспрозванных