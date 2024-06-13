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В Калининградской области рассказали о реконструкции аэропорта "Храброво" - РИА Новости, 13.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
07:35 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/besprozvannykh-1952472544.html
В Калининградской области рассказали о реконструкции аэропорта "Храброво"
В Калининградской области рассказали о реконструкции аэропорта "Храброво" - РИА Новости, 13.06.2024
В Калининградской области рассказали о реконструкции аэропорта "Храброво"
Работы по реконструкции аэропорта "Храброво" будут синхронизированы с реализацией проекта морского курорта "Белая Дюна", который на миллион увеличит число... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T07:35
2024-06-13T07:35
пмэф-2024
калининградская область
алексей беспрозванных
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С- ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Работы по реконструкции аэропорта "Храброво" будут синхронизированы с реализацией проекта морского курорта "Белая Дюна", который на миллион увеличит число туристов в регионе, сообщил в интервью РИА Новости врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных во время ПМЭФ. "На текущий момент – это крупнейший проект в калининградской туристской отрасли и по объёму инвестиций, и по масштабу задуманного. А главное - по ожидаемому эффекту для региона в виде новых инфраструктурных объектов, комфортной среды, налоговых поступлений. По нашим оценкам, "Белая дюна" увеличит туристский поток в регион ещё на 1,1 миллиона человек ежегодно", - сказал Беспрозванных. Врио губернатора добавил, что пока проект в прединвестиционной стадии. Готовится мастер-план территории, прорабатывается потребность инфраструктурных мощностей, в том числе и синхронизация проекта с реконструкцией аэропорта "Храброво". "Обязательно нужно синхронизировать. В этом наша ключевая задача", - отметил Беспрозванных. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
https://ria.ru/20231013/kaliningrad-1902491274.html
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калининградская область, алексей беспрозванных
ПМЭФ-2024, Калининградская область, Алексей Беспрозванных
В Калининградской области рассказали о реконструкции аэропорта "Храброво"

Беспрозванных: реконструкцию "Храброво" синхронизируют со стройкой "Белой Дюны"

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A319-111 авиакомпании "Rossiya" в аэропорту Храброво в Калининграде
Самолет Airbus A319-111 авиакомпании Rossiya в аэропорту Храброво в Калининграде - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
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Самолет Airbus A319-111 авиакомпании "Rossiya" в аэропорту Храброво в Калининграде. Архивное фото
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С- ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Работы по реконструкции аэропорта "Храброво" будут синхронизированы с реализацией проекта морского курорта "Белая Дюна", который на миллион увеличит число туристов в регионе, сообщил в интервью РИА Новости врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных во время ПМЭФ.
"На текущий момент – это крупнейший проект в калининградской туристской отрасли и по объёму инвестиций, и по масштабу задуманного. А главное - по ожидаемому эффекту для региона в виде новых инфраструктурных объектов, комфортной среды, налоговых поступлений. По нашим оценкам, "Белая дюна" увеличит туристский поток в регион ещё на 1,1 миллиона человек ежегодно", - сказал Беспрозванных.
Побережье Балтийского моря в районе города Светлогорск Калининградской области - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
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13 октября 2023, 12:13
Врио губернатора добавил, что пока проект в прединвестиционной стадии. Готовится мастер-план территории, прорабатывается потребность инфраструктурных мощностей, в том числе и синхронизация проекта с реконструкцией аэропорта "Храброво".
"Обязательно нужно синхронизировать. В этом наша ключевая задача", - отметил Беспрозванных.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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5 июня, 09:27
 
ПМЭФ-2024Калининградская областьАлексей Беспрозванных
 
 
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