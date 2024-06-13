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Над Ярославской и Владимирской областями за ночь сбили четыре беспилотника - РИА Новости, 13.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:00 13.06.2024 (обновлено: 11:09 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/bespilotniki-1952470180.html
Над Ярославской и Владимирской областями за ночь сбили четыре беспилотника
Над Ярославской и Владимирской областями за ночь сбили четыре беспилотника - РИА Новости, 13.06.2024
Над Ярославской и Владимирской областями за ночь сбили четыре беспилотника
Силы ПВО ночью сбили украинские беспилотники над Ярославской и Владимирской областями, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T07:00
2024-06-13T11:09
владимирская область
россия
специальная военная операция на украине
ярославская область
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Силы ПВО ночью сбили украинские беспилотники над Ярославской и Владимирской областями, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.Три дрона перехватили над Ярославской областью, еще один — над Владимирской.Ярославский губернатор Михаил Евраев сообщил в своем Telegram-канале, что беспилотники уничтожили на подлете к Ярославлю, разрушений и пострадавших нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. Чаще всех под ударами оказываются приграничные области — Белгородская, Курская, Брянская — и Крым.
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владимирская область
россия
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владимирская область, россия, ярославская область
Владимирская область, Россия, Специальная военная операция на Украине, Ярославская область
Над Ярославской и Владимирской областями за ночь сбили четыре беспилотника

МО: силы ПВО за ночь сбили четыре БПЛА над Владимирской и Ярославской областями

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОфицеры полка противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ
Офицеры полка противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Офицеры полка противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Силы ПВО ночью сбили украинские беспилотники над Ярославской и Владимирской областями, сообщили в Минобороны.
«
"В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Три дрона перехватили над Ярославской областью, еще один — над Владимирской.
Ярославский губернатор Михаил Евраев сообщил в своем Telegram-канале, что беспилотники уничтожили на подлете к Ярославлю, разрушений и пострадавших нет.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. Чаще всех под ударами оказываются приграничные области — Белгородская, Курская, Брянская — и Крым.
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Над территорией Белгородской области уничтожили украинский беспилотник
12 июня, 19:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимирская областьРоссияЯрославская область
 
 
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