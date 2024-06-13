https://ria.ru/20240613/bespilotniki-1952470180.html

Над Ярославской и Владимирской областями за ночь сбили четыре беспилотника

Над Ярославской и Владимирской областями за ночь сбили четыре беспилотника - РИА Новости, 13.06.2024

Над Ярославской и Владимирской областями за ночь сбили четыре беспилотника

Силы ПВО ночью сбили украинские беспилотники над Ярославской и Владимирской областями, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T07:00

2024-06-13T07:00

2024-06-13T11:09

владимирская область

россия

специальная военная операция на украине

ярославская область

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Силы ПВО ночью сбили украинские беспилотники над Ярославской и Владимирской областями, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.Три дрона перехватили над Ярославской областью, еще один — над Владимирской.Ярославский губернатор Михаил Евраев сообщил в своем Telegram-канале, что беспилотники уничтожили на подлете к Ярославлю, разрушений и пострадавших нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. Чаще всех под ударами оказываются приграничные области — Белгородская, Курская, Брянская — и Крым.

https://ria.ru/20240612/bespilotnik-1952423147.html

владимирская область

россия

ярославская область

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владимирская область, россия, ярославская область