https://ria.ru/20240613/bespilotnik-1952734289.html
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 13.06.2024
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T22:48
2024-06-13T22:48
2024-06-13T23:13
специальная военная операция на украине
белгородская область
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министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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безопасность
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."В 22.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
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