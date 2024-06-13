https://ria.ru/20240613/bespilotnik-1952482851.html
При уничтожении беспилотника во Владимирской области никто не пострадал
При уничтожении беспилотника во Владимирской области никто не пострадал - РИА Новости, 13.06.2024
При уничтожении беспилотника во Владимирской области никто не пострадал
Разрушений и пострадавших при уничтожении беспилотника во Владимирской области нет, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T09:22
2024-06-13T09:22
2024-06-13T09:22
происшествия
владимирская область
россия
ярославская область
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РЯЗАНЬ, 13 июн - РИА Новости. Разрушений и пострадавших при уничтожении беспилотника во Владимирской области нет, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале. Ранее в Минобороны РФ заявили, что дежурными средствами ПВО уничтожены три БПЛА над территорией Ярославской области и один БПЛА - над территорией Владимирской области. "Разрушений и пострадавших в регионе нет. Информация уточняется", - сообщило правительство Владимирской области. В правительстве уточнили, что цель уничтожена над территорией Юрьев-Польского района.
https://ria.ru/20240612/bezopasnost-1952353130.html
https://ria.ru/20240613/shapsha-1952477313.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, владимирская область, россия, ярославская область
Происшествия, Владимирская область, Россия, Ярославская область
При уничтожении беспилотника во Владимирской области никто не пострадал
Правительство Владимирской области: разрушений при уничтожении беспилотника нет