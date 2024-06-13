https://ria.ru/20240613/bespilotnik-1952482851.html

При уничтожении беспилотника во Владимирской области никто не пострадал

При уничтожении беспилотника во Владимирской области никто не пострадал - РИА Новости, 13.06.2024

При уничтожении беспилотника во Владимирской области никто не пострадал

Разрушений и пострадавших при уничтожении беспилотника во Владимирской области нет, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T09:22

2024-06-13T09:22

2024-06-13T09:22

происшествия

владимирская область

россия

ярославская область

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РЯЗАНЬ, 13 июн - РИА Новости. Разрушений и пострадавших при уничтожении беспилотника во Владимирской области нет, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале. Ранее в Минобороны РФ заявили, что дежурными средствами ПВО уничтожены три БПЛА над территорией Ярославской области и один БПЛА - над территорией Владимирской области. "Разрушений и пострадавших в регионе нет. Информация уточняется", - сообщило правительство Владимирской области. В правительстве уточнили, что цель уничтожена над территорией Юрьев-Польского района.

https://ria.ru/20240612/bezopasnost-1952353130.html

https://ria.ru/20240613/shapsha-1952477313.html

владимирская область

россия

ярославская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, владимирская область, россия, ярославская область