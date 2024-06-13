Рейтинг@Mail.ru
При уничтожении беспилотника во Владимирской области никто не пострадал - РИА Новости, 13.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:22 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/bespilotnik-1952482851.html
При уничтожении беспилотника во Владимирской области никто не пострадал
При уничтожении беспилотника во Владимирской области никто не пострадал - РИА Новости, 13.06.2024
При уничтожении беспилотника во Владимирской области никто не пострадал
Разрушений и пострадавших при уничтожении беспилотника во Владимирской области нет, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T09:22
2024-06-13T09:22
происшествия
владимирская область
россия
ярославская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
РЯЗАНЬ, 13 июн - РИА Новости. Разрушений и пострадавших при уничтожении беспилотника во Владимирской области нет, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале. Ранее в Минобороны РФ заявили, что дежурными средствами ПВО уничтожены три БПЛА над территорией Ярославской области и один БПЛА - над территорией Владимирской области. "Разрушений и пострадавших в регионе нет. Информация уточняется", - сообщило правительство Владимирской области. В правительстве уточнили, что цель уничтожена над территорией Юрьев-Польского района.
https://ria.ru/20240612/bezopasnost-1952353130.html
https://ria.ru/20240613/shapsha-1952477313.html
владимирская область
россия
ярославская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владимирская область, россия, ярославская область
Происшествия, Владимирская область, Россия, Ярославская область
При уничтожении беспилотника во Владимирской области никто не пострадал

Правительство Владимирской области: разрушений при уничтожении беспилотника нет

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 13 июн - РИА Новости. Разрушений и пострадавших при уничтожении беспилотника во Владимирской области нет, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что дежурными средствами ПВО уничтожены три БПЛА над территорией Ярославской области и один БПЛА - над территорией Владимирской области.
Обломки беспилотника ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
ПВО уничтожила украинский беспилотник в Белгородской области
12 июня, 13:09
"Разрушений и пострадавших в регионе нет. Информация уточняется", - сообщило правительство Владимирской области.
В правительстве уточнили, что цель уничтожена над территорией Юрьев-Польского района.
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
В Калужской области нашли обломки сбитого украинского беспилотника
Вчера, 08:47
 
ПроисшествияВладимирская областьРоссияЯрославская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала