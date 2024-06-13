https://ria.ru/20240613/benzin-1952583292.html

Бензин Аи-95 подорожал на российской бирже

Бензин Аи-95 подорожал на российской бирже - РИА Новости, 13.06.2024

Бензин Аи-95 подорожал на российской бирже

Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) растет пять торговых дней подряд, в частности, Аи-95 за четверг... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T14:29

2024-06-13T14:29

2024-06-13T14:29

экономика

цены на нефть

россия

александр новак

марка

аи-95

аи-92

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) растет пять торговых дней подряд, в частности, Аи-95 за четверг подорожал почти до 55 тысяч рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. Марка Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за торговую сессию подорожала на 1,76% - до 48 854 рублей за тонну. А стоимость бензина Аи-95 выросла на 1,43% - до 54 694 рублей за тонну. Летнее дизельное топливо в четверг подорожало на 0,08%, до 61 167 рублей за тонну. При этом цена на тонну мазута за торговый день снизилась на 0,9%, до 29 091 рубля, авиакеросина - на 0,06%, до 78 499 рублей. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) при этом подорожали на 13,04% - до 23 693 рублей за тонну. Правительство РФ приостановило временный запрет на экспорт бензина до 30 июня, но с 1 июля по 31 августа запрет может продолжить действие. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что окончательное решение кабмин примет в конце июня, исходя из целесообразности и текущей ситуации.

https://ria.ru/20240613/neft-1952475679.html

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экономика, цены на нефть, россия, александр новак, марка, аи-95, аи-92