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В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 13.06.2024
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12:04 13.06.2024 (обновлено: 12:05 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/belgorod-1952532558.html
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 13.06.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T12:04
2024-06-13T12:05
белгородский район
белгород
происшествия
вячеслав гладков
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. "Город Белгород и Белгородский район - Ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - написал он.
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белгородский район
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белгородский район, белгород, происшествия, вячеслав гладков
Белгородский район, Белгород, Происшествия, Вячеслав Гладков
В Белгороде объявили ракетную опасность

Гладков: ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Белгороде
Последствия обстрела в Белгороде - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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Последствия обстрела в Белгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«
"Город Белгород и Белгородский район - Ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - написал он.
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Белгородский районБелгородПроисшествияВячеслав Гладков
 
 
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