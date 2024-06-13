https://ria.ru/20240613/belgorod-1952532558.html

В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 13.06.2024

В Белгороде объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T12:04

2024-06-13T12:04

2024-06-13T12:05

белгородский район

белгород

происшествия

вячеслав гладков

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. "Город Белгород и Белгородский район - Ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - написал он.

https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html

белгородский район

белгород

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белгородский район, белгород, происшествия, вячеслав гладков