https://ria.ru/20240613/bayden-1952731485.html

Байден заявил, что не помилует своего сына Хантера

Байден заявил, что не помилует своего сына Хантера - РИА Новости, 13.06.2024

Байден заявил, что не помилует своего сына Хантера

Президент США Джо Байден заявил, что подчинится обвинительному вердикту в отношении своего сына Хантера и не намерен даровать ему помилование. РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T22:22

2024-06-13T22:22

2024-06-13T22:22

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хантер байден

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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что подчинится обвинительному вердикту в отношении своего сына Хантера и не намерен даровать ему помилование. "Я чрезвычайно горжусь своим сыном. Он преодолел зависимость и является одним из ярчайших и достойнейших людей, кого я знаю. Я подчиняюсь решению жюри присяжных и не намерен помиловать его", - сказал Байден, выступая на пресс-конференции в Италии. Жюри присяжных ранее одобрило обвинительный вердикт по делу о нарушениях Хантером Байденом норм хранения оружия. Он был признан виновным по всем трех пунктам обвинения.

https://ria.ru/20240611/biden-1952251933.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, сша, италия, джо байден, хантер байден