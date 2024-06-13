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Байден заявил, что не помилует своего сына Хантера - РИА Новости, 13.06.2024
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22:22 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/bayden-1952731485.html
Байден заявил, что не помилует своего сына Хантера
Байден заявил, что не помилует своего сына Хантера - РИА Новости, 13.06.2024
Байден заявил, что не помилует своего сына Хантера
Президент США Джо Байден заявил, что подчинится обвинительному вердикту в отношении своего сына Хантера и не намерен даровать ему помилование. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T22:22
2024-06-13T22:22
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что подчинится обвинительному вердикту в отношении своего сына Хантера и не намерен даровать ему помилование. "Я чрезвычайно горжусь своим сыном. Он преодолел зависимость и является одним из ярчайших и достойнейших людей, кого я знаю. Я подчиняюсь решению жюри присяжных и не намерен помиловать его", - сказал Байден, выступая на пресс-конференции в Италии. Жюри присяжных ранее одобрило обвинительный вердикт по делу о нарушениях Хантером Байденом норм хранения оружия. Он был признан виновным по всем трех пунктам обвинения.
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в мире, сша, италия, джо байден, хантер байден
В мире, США, Италия, Джо Байден, Хантер Байден
Байден заявил, что не помилует своего сына Хантера

Байден заявил, что подчинится обвинительному вердикту в отношении своего сына

© AP Photo / Matt SlocumХантер Байден
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© AP Photo / Matt Slocum
Хантер Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что подчинится обвинительному вердикту в отношении своего сына Хантера и не намерен даровать ему помилование.
«
"Я чрезвычайно горжусь своим сыном. Он преодолел зависимость и является одним из ярчайших и достойнейших людей, кого я знаю. Я подчиняюсь решению жюри присяжных и не намерен помиловать его", - сказал Байден, выступая на пресс-конференции в Италии.
Жюри присяжных ранее одобрило обвинительный вердикт по делу о нарушениях Хантером Байденом норм хранения оружия. Он был признан виновным по всем трех пунктам обвинения.
Хантер Байден после заседания суда присяжных в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Присяжные признали сына Байдена виновным по делу о хранении оружия
11 июня, 18:23
 
В миреСШАИталияДжо БайденХантер Байден
 
 
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