https://ria.ru/20240613/bayden-1952731485.html
Байден заявил, что не помилует своего сына Хантера
Байден заявил, что не помилует своего сына Хантера - РИА Новости, 13.06.2024
Байден заявил, что не помилует своего сына Хантера
Президент США Джо Байден заявил, что подчинится обвинительному вердикту в отношении своего сына Хантера и не намерен даровать ему помилование. РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T22:22
2024-06-13T22:22
2024-06-13T22:22
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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что подчинится обвинительному вердикту в отношении своего сына Хантера и не намерен даровать ему помилование. "Я чрезвычайно горжусь своим сыном. Он преодолел зависимость и является одним из ярчайших и достойнейших людей, кого я знаю. Я подчиняюсь решению жюри присяжных и не намерен помиловать его", - сказал Байден, выступая на пресс-конференции в Италии. Жюри присяжных ранее одобрило обвинительный вердикт по делу о нарушениях Хантером Байденом норм хранения оружия. Он был признан виновным по всем трех пунктам обвинения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, италия, джо байден, хантер байден
В мире, США, Италия, Джо Байден, Хантер Байден
Байден заявил, что не помилует своего сына Хантера
Байден заявил, что подчинится обвинительному вердикту в отношении своего сына