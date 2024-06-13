Рейтинг@Mail.ru
МИД России назвал решение США об "Азове"* чудовищным - РИА Новости, 13.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:04 13.06.2024 (обновлено: 16:08 13.06.2024)
https://ria.ru/20240613/azov-1952617579.html
МИД России назвал решение США об "Азове"* чудовищным
МИД России назвал решение США об "Азове"* чудовищным - РИА Новости, 13.06.2024
МИД России назвал решение США об "Азове"* чудовищным
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя снятие США запрета на поставки вооружений украинскому националистическому батальону "Азов"*,... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T16:04
2024-06-13T16:08
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
мария захарова
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808251698_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_fc5ee0bb599808d963f9e05da8607841.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя снятие США запрета на поставки вооружений украинскому националистическому батальону "Азов"*, заявила, что это чудовищно, если американские эксперты полагают, что батальон перестал быть ультранационалистическим. "Это чудовищно, если американские эксперты, а именно таковыми они себя считают, работая в госдепартаменте, полагают, что националистический батальон "Азов"*, который влился в ряды ВСУ, при этом не отказался ни от чего - ни от символики, ни от идеологии, ни от способов ее реализации, перестал быть ультранационалистическим", - сказала Захарова на брифинге. По ее словам, госдепу США стоило бы обнародовать свою позицию, а не "сливать ее в газету". Ранее газета Washington Post со ссылкой на госдепартамент сообщала, что администрация США сняла запрет на поставки вооружений украинскому батальону "Азов"*.В США действовал запрет на предоставление помощи "Азову"* в силу нацистского характера его идеологии и деятельности, однако уже в прошлом году Washington Post цитировала источник в госдепартаменте, который признавал, что эта норма не имеет практического эффекта. Конгрессмен Пол Госар тогда говорил, что запрет оказался размыт после того, как боевиков "Азова"* инкорпорировали в вооруженные силы и национальную гвардию Украины, а также создали с их участием такие обособленные вооруженные формирования, как спецподразделение "Кракен" или 3-я отдельная штурмовая бригада.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240613/zapad-1952370132.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808251698_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_84629d4f83bd4e8c451d3a9188f08d9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, мария захарова, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Мария Захарова, Украина
МИД России назвал решение США об "Азове"* чудовищным

Захарова: чудовищно, если США больше не считают "Азов" ультранационалистическим

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя снятие США запрета на поставки вооружений украинскому националистическому батальону "Азов"*, заявила, что это чудовищно, если американские эксперты полагают, что батальон перестал быть ультранационалистическим.
"Это чудовищно, если американские эксперты, а именно таковыми они себя считают, работая в госдепартаменте, полагают, что националистический батальон "Азов"*, который влился в ряды ВСУ, при этом не отказался ни от чего - ни от символики, ни от идеологии, ни от способов ее реализации, перестал быть ультранационалистическим", - сказала Захарова на брифинге. По ее словам, госдепу США стоило бы обнародовать свою позицию, а не "сливать ее в газету".
Ранее газета Washington Post со ссылкой на госдепартамент сообщала, что администрация США сняла запрет на поставки вооружений украинскому батальону "Азов"*.
В США действовал запрет на предоставление помощи "Азову"* в силу нацистского характера его идеологии и деятельности, однако уже в прошлом году Washington Post цитировала источник в госдепартаменте, который признавал, что эта норма не имеет практического эффекта. Конгрессмен Пол Госар тогда говорил, что запрет оказался размыт после того, как боевиков "Азова"* инкорпорировали в вооруженные силы и национальную гвардию Украины, а также создали с их участием такие обособленные вооруженные формирования, как спецподразделение "Кракен" или 3-я отдельная штурмовая бригада.
* Запрещенная в России террористическая организация
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Запад объявил террористическую войну России
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияМария ЗахароваУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала