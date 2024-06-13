https://ria.ru/20240613/azov-1952617579.html

МИД России назвал решение США об "Азове"* чудовищным

МИД России назвал решение США об "Азове"* чудовищным - РИА Новости, 13.06.2024

МИД России назвал решение США об "Азове"* чудовищным

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя снятие США запрета на поставки вооружений украинскому националистическому батальону "Азов"*,... РИА Новости, 13.06.2024

2024-06-13T16:04

2024-06-13T16:04

2024-06-13T16:08

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя снятие США запрета на поставки вооружений украинскому националистическому батальону "Азов"*, заявила, что это чудовищно, если американские эксперты полагают, что батальон перестал быть ультранационалистическим. "Это чудовищно, если американские эксперты, а именно таковыми они себя считают, работая в госдепартаменте, полагают, что националистический батальон "Азов"*, который влился в ряды ВСУ, при этом не отказался ни от чего - ни от символики, ни от идеологии, ни от способов ее реализации, перестал быть ультранационалистическим", - сказала Захарова на брифинге. По ее словам, госдепу США стоило бы обнародовать свою позицию, а не "сливать ее в газету". Ранее газета Washington Post со ссылкой на госдепартамент сообщала, что администрация США сняла запрет на поставки вооружений украинскому батальону "Азов"*.В США действовал запрет на предоставление помощи "Азову"* в силу нацистского характера его идеологии и деятельности, однако уже в прошлом году Washington Post цитировала источник в госдепартаменте, который признавал, что эта норма не имеет практического эффекта. Конгрессмен Пол Госар тогда говорил, что запрет оказался размыт после того, как боевиков "Азова"* инкорпорировали в вооруженные силы и национальную гвардию Украины, а также создали с их участием такие обособленные вооруженные формирования, как спецподразделение "Кракен" или 3-я отдельная штурмовая бригада.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240613/zapad-1952370132.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, россия, мария захарова, украина