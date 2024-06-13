https://ria.ru/20240613/azov-1952617579.html
МИД России назвал решение США об "Азове"* чудовищным
МИД России назвал решение США об "Азове"* чудовищным - РИА Новости, 13.06.2024
МИД России назвал решение США об "Азове"* чудовищным
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя снятие США запрета на поставки вооружений украинскому националистическому батальону "Азов"*,... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T16:04
2024-06-13T16:04
2024-06-13T16:08
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
мария захарова
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808251698_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_fc5ee0bb599808d963f9e05da8607841.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя снятие США запрета на поставки вооружений украинскому националистическому батальону "Азов"*, заявила, что это чудовищно, если американские эксперты полагают, что батальон перестал быть ультранационалистическим. "Это чудовищно, если американские эксперты, а именно таковыми они себя считают, работая в госдепартаменте, полагают, что националистический батальон "Азов"*, который влился в ряды ВСУ, при этом не отказался ни от чего - ни от символики, ни от идеологии, ни от способов ее реализации, перестал быть ультранационалистическим", - сказала Захарова на брифинге. По ее словам, госдепу США стоило бы обнародовать свою позицию, а не "сливать ее в газету". Ранее газета Washington Post со ссылкой на госдепартамент сообщала, что администрация США сняла запрет на поставки вооружений украинскому батальону "Азов"*.В США действовал запрет на предоставление помощи "Азову"* в силу нацистского характера его идеологии и деятельности, однако уже в прошлом году Washington Post цитировала источник в госдепартаменте, который признавал, что эта норма не имеет практического эффекта. Конгрессмен Пол Госар тогда говорил, что запрет оказался размыт после того, как боевиков "Азова"* инкорпорировали в вооруженные силы и национальную гвардию Украины, а также создали с их участием такие обособленные вооруженные формирования, как спецподразделение "Кракен" или 3-я отдельная штурмовая бригада.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240613/zapad-1952370132.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808251698_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_84629d4f83bd4e8c451d3a9188f08d9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, мария захарова, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Мария Захарова, Украина
МИД России назвал решение США об "Азове"* чудовищным
Захарова: чудовищно, если США больше не считают "Азов" ультранационалистическим
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя снятие США запрета на поставки вооружений украинскому националистическому батальону "Азов"*, заявила, что это чудовищно, если американские эксперты полагают, что батальон перестал быть ультранационалистическим.
"Это чудовищно, если американские эксперты, а именно таковыми они себя считают, работая в госдепартаменте, полагают, что националистический батальон "Азов"*, который влился в ряды ВСУ
, при этом не отказался ни от чего - ни от символики, ни от идеологии, ни от способов ее реализации, перестал быть ультранационалистическим", - сказала Захарова на брифинге. По ее словам, госдепу США стоило бы обнародовать свою позицию, а не "сливать ее в газету".
Ранее газета Washington Post со ссылкой на госдепартамент сообщала, что администрация США сняла запрет на поставки вооружений украинскому батальону "Азов"*.
В США действовал запрет на предоставление помощи "Азову"* в силу нацистского характера его идеологии и деятельности, однако уже в прошлом году Washington Post цитировала источник в госдепартаменте, который признавал, что эта норма не имеет практического эффекта. Конгрессмен Пол Госар тогда говорил, что запрет оказался размыт после того, как боевиков "Азова"* инкорпорировали в вооруженные силы и национальную гвардию Украины, а также создали с их участием такие обособленные вооруженные формирования, как спецподразделение "Кракен" или 3-я отдельная штурмовая бригада.
* Запрещенная в России террористическая организация