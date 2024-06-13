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Калининградский "Автотор" намерен расширить модельную линейку - РИА Новости, 13.06.2024
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04:33 13.06.2024
https://ria.ru/20240613/avtotor-1952464793.html
Калининградский "Автотор" намерен расширить модельную линейку
Калининградский "Автотор" намерен расширить модельную линейку - РИА Новости, 13.06.2024
Калининградский "Автотор" намерен расширить модельную линейку
Калининградский "Автотор" намерен расширить модельную линейку, а также наладить свое производство автокомпонентов, ориентируясь на Восток, сообщил в интервью... РИА Новости, 13.06.2024
2024-06-13T04:33
2024-06-13T04:33
экономика
калининградская область
восток
калининград
алексей беспрозванных
автотор
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С- ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Калининградский "Автотор" намерен расширить модельную линейку, а также наладить свое производство автокомпонентов, ориентируясь на Восток, сообщил в интервью РИА Новости врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных. "Автотор" во всех отношениях стоически перенёс кризисный период и планомерно выходит из него. Сложности с логистикой есть, но они решаются. Что касается дальнейшего развития, европейские наши коллеги решили не сотрудничать с нами - это их выбор, поэтому мы перестроились на наших китайских партнеров - причем этот процесс продолжается, они охотно идут на сотрудничество", - сказал Беспрозванных. Врио губернатора отметил, что "Автотор" - одно из системообразующих предприятий Калининградской области. Там трудится порядка трех тысяч человек. Компания развивает производство собственных моделей. "Понятно, что за год невозможно перенастроить завод, чтобы обеспечить 100%-ю загрузку. Сегодня предприятиями группы производится 16 новых моделей легковых автомобилей, три модели коммерческих автомобилей под собственным брендом "АМБЕРТРАК", электромобиль с собственным брендом "АМБЕРАВТО", модели коммерческих электромобилей бренда "BROCK". Есть планы по расширению линейки выпускаемых моделей. Важная задача - создавать свое производство автокомпонентов. Уверен - справимся. Будем ориентироваться на Восток", - добавил Беспрозванных. Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности составляют более 280 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. С 2023 года "Автотор" сотрудничает с китайскими брендами: Kaiyi, BAIC, SWM, JMC и Foton.
https://ria.ru/20240205/amberavto-1925497212.html
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экономика, калининградская область, восток, калининград, алексей беспрозванных, автотор, bmw ag, bmw 1, kia rio, hyundai creta
Экономика, Калининградская область, Восток, Калининград, Алексей Беспрозванных, Автотор, BMW AG, BMW 1, Kia Rio, Hyundai Creta
Калининградский "Автотор" намерен расширить модельную линейку

Беспрозванных: калининградский "Автотор" намерен расширить модельную линейку

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкПроизводство автомобилей китайского бренда Jetour на заводе "Автотор" в Калининграде
Производство автомобилей китайского бренда Jetour на заводе Автотор в Калининграде - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Производство автомобилей китайского бренда Jetour на заводе "Автотор" в Калининграде. Архивное фото
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С- ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Калининградский "Автотор" намерен расширить модельную линейку, а также наладить свое производство автокомпонентов, ориентируясь на Восток, сообщил в интервью РИА Новости врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных.
"Автотор" во всех отношениях стоически перенёс кризисный период и планомерно выходит из него. Сложности с логистикой есть, но они решаются. Что касается дальнейшего развития, европейские наши коллеги решили не сотрудничать с нами - это их выбор, поэтому мы перестроились на наших китайских партнеров - причем этот процесс продолжается, они охотно идут на сотрудничество", - сказал Беспрозванных.
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5 февраля, 15:06
Врио губернатора отметил, что "Автотор" - одно из системообразующих предприятий Калининградской области. Там трудится порядка трех тысяч человек. Компания развивает производство собственных моделей.
"Понятно, что за год невозможно перенастроить завод, чтобы обеспечить 100%-ю загрузку. Сегодня предприятиями группы производится 16 новых моделей легковых автомобилей, три модели коммерческих автомобилей под собственным брендом "АМБЕРТРАК", электромобиль с собственным брендом "АМБЕРАВТО", модели коммерческих электромобилей бренда "BROCK". Есть планы по расширению линейки выпускаемых моделей. Важная задача - создавать свое производство автокомпонентов. Уверен - справимся. Будем ориентироваться на Восток", - добавил Беспрозванных.
Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности составляют более 280 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. С 2023 года "Автотор" сотрудничает с китайскими брендами: Kaiyi, BAIC, SWM, JMC и Foton.
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ЭкономикаКалининградская областьВостокКалининградАлексей БеспрозванныхАвтоторBMW AGBMW 1Kia RioHyundai Creta
 
 
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